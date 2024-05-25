Россия вывела флот в Черное море — сколько кораблей угрожает

Российский флот на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море сегодня утром, 25 мая. Однако в Черном море дежурит один вооруженный российский корабль. Другие судна оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море ракетоносители отсутствуют, однако есть десантный корабль;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 6шесть судов, из них одно направлялось из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли восемь судов, два продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Российские корабли на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают наносить поражение единицам флота россиян в Черном море. Пока оставаться в Крыму для оккупантов опасно, и стоит бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.

Додадим, в Генштабе подтвердили, что украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" на территории временно оккупированного Крыма. Детали и обстоятельства происшествия пока не разглашаются, однако украинские военные подчеркивают успешный результат операции.