Боятся затопления — несколько российских кораблей покинули Крым за последние дни

Российские корабли на дежурстве. Фото: росСМИ

Российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Мы — Украина" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Они стабильно оставляют в пунктах базирования несколько кораблей. Хотя несколько кораблей покинули Крым в течение нескольких дней, после уничтожения МРК "Циклон". Враг понимает, что Крым — это не то место, где стоит держать свои корабли. Сейчас ситуация остается стабильной", — отметил военный.

Торговый флот России заходит в порты Украины

Кроме этого, Дмитрий Плетенчук также сообщил, что российские суда продолжают свою активность в Черном и Азовском морях в нарушение международных правил. Торговый флот России периодически заходит в порты, находящиеся на территории Украины, такие как Мариуполь и Бердянск. Вывозя награбленное имущество, эти суда продолжают действовать под прикрытием интернациональных вод.

"К сожалению, здесь у них активность достаточно высокая. Нарушения всех международных правил с выключенной системой идентификации, периодически они заходят в наши временно оккупированные Россией порты. Оттуда они вывозят награбленное. После этого они это переваливают в своих портах, и дальше уже пытаются это перепродать, подделывая документацию, якобы это товары их производства", — добавил Плетенчук.

Использование Керченского пролива

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины, Россия также продолжает использовать Керченский пролив для обеспечения своих потребностей, несмотря на контроль Украины над этими территориальными водами. Чаще всего у этих кораблей нет российского флага, что делает их пребывание в водах Украины еще более провокационным.

"Другим важным аспектом является использование российскими судами Босфорского пролива для обеспечения своих военных операций в Сирии. Однако, по последним данным, некоторые из этих судов остались в турецких портах, что может свидетельствовать о препятствиях в их движении и логистике", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, снаряженные ракетоносители врага наблюдаются только в Средиземном море сегодня утром, 25 мая. Однако в Черном море дежурит один вооруженный российский корабль. Другие корабли оккупанты продолжают держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.