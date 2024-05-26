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Ночная атака — сколько целей уничтожили над Одесчиной

26 мая 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночная атака — сколько целей уничтожили над Одесчиной
Ударные дроны в небе. Фото иллюстративное: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 26 мая российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Боевая работа продолжалась более пяти часов. Над Одесчиной был уничтожен один ударный БпЛА.

Об этом сообщили в ВК "Юг".

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Уничтоженные дроны. Фото: ВК "Юг"

Уничтожение дронов над южными регионами Украины

По информации военных, всего на юге Украины противовоздушной обороной были уничтожены ударные БпЛА Shahed-136/136. Из три на Николаевщине, один на Одесчине и один на Днепропетровщине.

Ночная атака на Украину

Ночью российские захватчики осуществили очередную массированную атаку на Украину. Враг использовал комбинированную тактику: на страну летели и БпЛА, и ракеты. Всего оккупанты выпустили 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных дронов. Воины ПС ВСУ уничтожили две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", пуски которых были с МиГ-31 из воздушного пространства Тамбовской области России.

Также украинские защитники уничтожили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они были запущены из Саратовской области России.

Кроме того, защитникам украинского неба удалось уничтожить 31 ударный БпЛА Shahed-131/136. Их запускали из Приморско-Ахтарска, Ейска в России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Напомним, сразу три российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 26 мая. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.

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