Результати нічного обструлу Одещини

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Пожежі та постраждалі

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, одного домоволодіння та будівля недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала 51-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, через що була госпіталізована. Внаслідок ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Злочини фіксують правоохоронці

Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.

Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над підозрюваними у підриві Кримського мосту. А також про атаки на Чернігівщину.