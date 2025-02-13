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Нічний обстріл Одещини — фото наслідків

13 лютого 2025 10:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Результати нічного обструлу Одещини
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, одного домоволодіння та будівля недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала 51-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, через що була госпіталізована. Внаслідок ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

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Вогнеборець гасить пожежу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Злочини фіксують правоохоронці

Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.

Нічний обстріл Одещини — наслідки - фото 2
Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура
Нічний обстріл Одещини — фото наслідків - фото 3
Пошкоджене домоволодіння. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над підозрюваними у підриві Кримського мосту. А також про атаки на Чернігівщину.

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