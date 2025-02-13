Результати нічного обструлу Одещини

Нічний обстріл Одещини — фото наслідків
Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждали об’єкти припортової інфраструктури Подунав'я, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
Пожежі та постраждалі
Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, одного домоволодіння та будівля недіючого навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала 51-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, через що була госпіталізована. Внаслідок ударів виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.
Злочини фіксують правоохоронці
Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над підозрюваними у підриві Кримського мосту. А також про атаки на Чернігівщину.
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