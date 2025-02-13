Результаты ночного обстрела Одесской области

Огнеборец тушит пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Ночью враг массированно атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Пострадали объекты припортовой инфраструктуры Подунавья, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Пожары и пострадавшие

В результате вражеской атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры, одного домовладения и здание недействующего учебного заведения. Также осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась 51-летняя женщина. Она получила осколочное ранение бедра, из-за чего была госпитализирована. В результате ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Огнеборец тушит пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Преступления фиксируют правоохранители

Измаильская окружная прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.

Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о суде над подозреваемыми в подрыве Крымского моста. А также об атаках на Черниговскую область.