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Ночной обстрел Одесчины — фото последствий

13 февраля 2025 10:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Результаты ночного обстрела Одесской области
Огнеборец тушит пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью враг массированно атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Пострадали объекты припортовой инфраструктуры Подунавья, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Пожары и пострадавшие

В результате вражеской атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры, одного домовладения и здание недействующего учебного заведения. Также осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась 51-летняя женщина. Она получила осколочное ранение бедра, из-за чего была госпитализирована. В результате ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Нічний обстріл Одещини — наслідки - фото 1
Огнеборец тушит пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Преступления фиксируют правоохранители

Измаильская окружная прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют последствия атаки.

Нічний обстріл Одещини — наслідки - фото 2
Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура
Ночной обстрел Одесчины — фото последствий - фото 3
Поврежденное домовладение. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о суде над подозреваемыми в подрыве Крымского моста. А также об атаках на Черниговскую область.

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