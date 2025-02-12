Суд над подозреваемыми в подрыве Крымского моста

Подозреваемые в зале суда. Фото: Крымский ветер

Южный окружной военный суд РФ начал рассмотрение дела подозреваемых во взрыве на Керченском мосту 8 октября 2022 года. Фигуранты своей вины не признают.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Кого обвиняют

Прокуратура РФ обвиняет в подрыве крымского моста в 2022 году восемь человек: Артема и Георгия Азатьянова, Олега Антипова, Александра Билина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжких, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Также им инкриминируют незаконный оборот взрывчатки, а двум из подозреваемых — контрабанду взрывоопасных устройств.

Версия российского следствия

По версии российского следствия, нынешний глава СБУ Василий Малюк и "неустановленные лица с целью совершения теракта" на Керченском мосту якобы создали организованную группу, в состав которой и привлекли подсудимых. Затем подозреваемые провезли в Крым украинскую взрывчатку под полиэтиленовой строительной пленкой. А после этого доставили ее на мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ опасается нападения на Крым. А также о новых подробностях защиты Керченского моста.