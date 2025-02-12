Суд над підозрюваними у підриві Кримського мосту

Підрив кримського мосту — в РФ судять 8 людей
Південний окружний військовий суд РФ розпочав розгляд справи підозрюваних у вибуху на Керченському мосту 8 жовтня 2022 року. Фігуранти своєї провини не визнають.
Про це повідомляє канал Кримський вітер.
Кого звинувачують
Прокуратура РФ звинувачує у підриві кримського мосту у 2022 році вісім осіб: Артема та Георгія Азатьянова, Олега Антипова, Олександра Биліна, Володимира Злобу, Дмитра Тяжких, Романа Соломка та Артура Терчаняна. Також їм інкримінують незаконний обіг вибухівки, а двом із підозрюваних — контрабанду вибухонебезпечних пристроїв.
Версія російського слідства
За версією російського слідства, нинішній голова СБУ Василь Малюк та "невстановлені особи з метою вчинення теракту" на кримському мосту нібито створили організовану групу, до складу якої й залучили підсудних. Начебто підозрювані провезли до Криму українську вибухівку під поліетиленовою будівельною плівкою. А після цього доставили її на міст на вантажівці під керуванням чоловіка, який про їхні плани не знав.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ побоюється нападу на Крим. А також про нові подробиці захисту тамтешнього мосту.
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