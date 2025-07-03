Обстріл Одеси 3 липня — з'явилися фото наслідків обстрілу

Нічний обстріл Одеси — з'явились фото наслідків атаки РФ
Росіяни в ніч проти 3 липня атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки і наразі з'явились фото одного з них.
Про це повідомляє Новини.LIVE посиланням на Telegram мера Одеси.
Фото наслідків атаки РФ по Одесі в ніч проти 3 липня
"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що кілька годин тому в Одеській ОВА розповіли, що зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Цю ж інформацію підтверджував Труханов. Однак тоді ще не було даних щодо постраждалих.
Також нагадаємо, що цієї ночі крім Одеси, під атакою дронів РФ був Київ. В столиці було гучно, працювали сили ППО.
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