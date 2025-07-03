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Головна Одеса Нічний обстріл Одеси — з'явились фото наслідків атаки РФ

Нічний обстріл Одеси — з'явились фото наслідків атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 04:49
Обстріл Одеси 3 липня — з'явилися фото наслідків обстрілу
Пошкоджений будинок в Одесі через атаку РФ. Фото: https://t.me/truonline

Росіяни в ніч проти 3 липня атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки і наразі з'явились фото одного з них.  

Про це повідомляє Новини.LIVE посиланням на Telegram мера Одеси.

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Фото наслідків атаки РФ по Одесі в ніч проти 3 липня

"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", — йдеться у повідомленні.

Нічний обстріл Одеси — заявились фото наслідків атаки РФ - фото 1
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Геннадій Труханов/Telegram
Нічний обстріл Одеси — заявились фото наслідків атаки РФ - фото 2
Надзвичайники рятують чоловіка в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Нагадаємо, що кілька годин тому в Одеській ОВА розповіли, що зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Цю ж інформацію підтверджував Труханов. Однак тоді ще не було даних щодо постраждалих.

Також нагадаємо, що цієї ночі крім Одеси, під атакою дронів РФ був Київ. В столиці було гучно, працювали сили ППО.

Одеса обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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