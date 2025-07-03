Обстріл Одеси 3 липня — з'явилися фото наслідків обстрілу

Пошкоджений будинок в Одесі через атаку РФ. Фото: https://t.me/truonline

Росіяни в ніч проти 3 липня атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки і наразі з'явились фото одного з них.

Про це повідомляє Новини.LIVE посиланням на Telegram мера Одеси.

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"Суттєво постраждала багатоповерхівка. На місці працюють всі служби. Постраждалим надається допомога", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Надзвичайники рятують чоловіка в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Нагадаємо, що кілька годин тому в Одеській ОВА розповіли, що зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Цю ж інформацію підтверджував Труханов. Однак тоді ще не було даних щодо постраждалих.

Також нагадаємо, що цієї ночі крім Одеси, під атакою дронів РФ був Київ. В столиці було гучно, працювали сили ППО.