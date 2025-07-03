Обстрел Одессы 3 июля — появились фото последствий обстрела

Поврежденный дом в Одессе из-за атаки РФ. Фото: https://t.me/truonline

Россияне в ночь на 3 июля атаковали Одессу дронами. В результате атаки пострадали жилые дома и сейчас появились фото одного из них.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram мэра Одессы.

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"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Одессы. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Чрезвычайники спасают мужчину в Одессе. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Напомним, что несколько часов назад в Одесской ОВА рассказали, что зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Эту же информацию подтверждал Труханов. Однако тогда еще не было данных о пострадавших.

Также напомним, что этой ночью кроме Одессы, под атакой дронов РФ был Киев. В столице было шумно, работали силы ПВО.