Обстрел Одессы 3 июля — появились фото последствий обстрела

Ночной обстрел Одессы — заявились фото последствий атаки РФ
Россияне в ночь на 3 июля атаковали Одессу дронами. В результате атаки пострадали жилые дома и сейчас появились фото одного из них.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram мэра Одессы.
Фото последствий атаки РФ по Одессе в ночь на 3 июля
"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, что несколько часов назад в Одесской ОВА рассказали, что зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Эту же информацию подтверждал Труханов. Однако тогда еще не было данных о пострадавших.
Также напомним, что этой ночью кроме Одессы, под атакой дронов РФ был Киев. В столице было шумно, работали силы ПВО.
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