Головна Одеса Нічний удар по Одесі — дрон влучив у висотку

Нічний удар по Одесі — дрон влучив у висотку

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 09:01
Атака дронів на Одесу вночі: пошкоджені будинки
Наслыдки влучання у багатоповерхывку. Фото: ДСНС Одещини

В ніч на 19 січня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапили житлові будинки та об’єкти енергетичної й газової інфраструктури. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Внаслідок нічної атаки на Одесу ударний безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири на верхньому поверсі, фасад та скління. У навколишніх будівлях вибито вікна, також зазнав ушкоджень приватний транспорт, припаркований поруч. Крім житлової забудови, пошкодження зафіксували на території об’єкта критичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли пожежі, які рятувальники швидко ліквідували.

РФ атакувала Одесу дронами
Наслідки пожежі після атаки. Фото: Одеська ОВА
РФ атакувала Одесу дронами
Зруйноване приміщення. Фото: ДСНС Одещини

За попередніми даними, одна людина отримала поранення. Їй надали необхідну допомогу. На місцях працюють усі відповідні служби.

Обстріл Одеси в ніч на 19 січня
Пошкоджене авто. Фото: ДСНС Одещини

До ліквідації наслідків залучили 12 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС, а також добровільних пожежників і міські аварійні служби. Роботи з усунення пошкоджень тривають.

Рятувальники на місці атаки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини
Атака РФ на Одесу
Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували навчальний заклад у Херсоні. Також ми писали, що у ніч на 18 січня росіяни вдарили по підприємству на Хмельниччині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
