Главная Одесса Ночной удар по Одессе — дрон попал в высотку

Ночной удар по Одессе — дрон попал в высотку

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 09:01
Атака дронов на Одессу ночью: повреждены дома
Следы попадания в многоэтажку. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 19 января Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали жилые дома и объекты энергетической и газовой инфраструктуры. В одном из районов дрон попал в многоэтажку. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В результате ночной атаки на Одессу ударный беспилотник попал в 25-этажный жилой дом. Повреждены две квартиры на верхнем этаже, фасад и остекление. В окружающих зданиях выбиты окна, также получил повреждения частный транспорт, припаркованный рядом. Кроме жилой застройки, повреждения зафиксировали на территории объекта критической инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары, которые спасатели быстро ликвидировали.

РФ атакувала Одесу дронами
Последствия пожара после атаки. Фото: Одесская ОГА
РФ атакувала Одесу дронами
Разрушенное помещение. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительным данным, один человек получил ранения. Ему оказали необходимую помощь. На местах работают все соответствующие службы.

Обстріл Одеси в ніч на 19 січня
Поврежденное авто. Фото: ГСЧС Одесской области

К ликвидации последствий привлекли 12 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС, а также добровольных пожарных и городские аварийные службы. Работы по устранению повреждений продолжаются.

Рятувальники на місці атаки
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Атака РФ на Одесу
Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали учебное заведение в Херсоне. Также мы писали, что в ночь на 18 января россияне ударили по предприятию в Хмельницкой области.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
