Взрывы в Одессе 19 января из-за атаки дронов

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 19 января. Военные предупреждали, что на город летят беспилотники россиян.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звук взрывов в Одессе в ночь на 19 января

"В Одессе прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:39.

Перед этим военные информировали, что на Одессу мимо Черноморска летят дроны. Кроме того, над Черным морем была зафиксирована целая группа беспилотников, которые держали курс на Черноморск и Одессу.

Обновлено в 01:50

В городе был слышен повторный взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 18 января россияне атаковали энергетику Одесской области. В результате обстрела произошел пожар.

Также мы писали, днем, 15 января, в Одессе тоже был слышен громкий взрыв. Враг атаковал город баллистикой