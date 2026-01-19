Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 01:47
Взрывы в Одессе 19 января из-за атаки дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников.

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 19 января. Военные предупреждали, что на город летят беспилотники россиян.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте также:

Звук взрывов в Одессе в ночь на 19 января

"В Одессе прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:39.

Перед этим военные информировали, что на Одессу мимо Черноморска летят дроны. Кроме того, над Черным морем была зафиксирована целая группа беспилотников, которые держали курс на Черноморск и Одессу.

Обновлено в 01:50

В городе был слышен повторный взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Одеса під ударом дронів 19 січня
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 18 января россияне атаковали энергетику Одесской области. В результате обстрела произошел пожар.

Также мы писали, днем, 15 января, в Одессе тоже был слышен громкий взрыв. Враг атаковал город баллистикой

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации