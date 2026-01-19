Взрывы в Одессе 19 января из-за атаки дронов

В Одессе прогремели взрывы
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 19 января. Военные предупреждали, что на город летят беспилотники россиян.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Звук взрывов в Одессе в ночь на 19 января
"В Одессе прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:39.
Перед этим военные информировали, что на Одессу мимо Черноморска летят дроны. Кроме того, над Черным морем была зафиксирована целая группа беспилотников, которые держали курс на Черноморск и Одессу.
Обновлено в 01:50
В городе был слышен повторный взрыв.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что в ночь на 18 января россияне атаковали энергетику Одесской области. В результате обстрела произошел пожар.
Также мы писали, днем, 15 января, в Одессе тоже был слышен громкий взрыв. Враг атаковал город баллистикой
