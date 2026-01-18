Видео
Україна
Главная Одесса Российские дроны атаковали энергетику Одесчины — последствия

Российские дроны атаковали энергетику Одесчины — последствия

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 09:25
Атака на энергетику Одесской области - последствия ночного удара
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на воскресенье, 18 января, Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области. Огонь вспыхнул на одном из объектов, но обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Рятувальники на місці влучання
Спасатели борются с огнем. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по Одесской области

По их данным, под вражеским ударом оказался объект энергетической инфраструктуры на юге области. В результате попадания возник пожар. Огонь повредил производственное здание, имущество предприятия и легковой автомобиль. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

К тушению привлекли три единицы спецтехники и 11 спасателей. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

Рятуівальники у вогні
Спасатели ликвидируют последствия атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что все соответствующие службы продолжают работать на месте инцидента. Ситуацию контролируют, последствия атаки уточняют.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован спасателями. На месте продолжают работать соответствующие службы", — написал Кипер.

Російські дрони атакували енергетику на Одещині — які наслідки - фото 3

Какая ситуация в Одессе

В то же время глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что поздно вечером в городе звучала воздушная тревога. Однако угрозы для Одессы не было.

"В целом ночь прошла спокойно. Спасибо нашим Силам обороны", — добавил он.

Напомним, часть Одессы сегодня останется без света, воды и тепла. Также мы писали, что в городе не работает общественный транспорт, а именно социальные автобусы.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергетика атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
