Головна Одеса Російські дрони атакували енергетику на Одещині — які наслідки

Російські дрони атакували енергетику на Одещині — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 09:25
Атака на енергетику Одещини — наслідки нічного удару
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на неділю, 18 січня, Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Вогонь спалахнув на одному з об’єктів, але обійшлося без жертв.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
Рятувальники на місці влучання
Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС Одещини

Удар по Одещині

За їхніми даними, під ворожим ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури на півдні області. Внаслідок влучання виникла пожежа. Вогонь пошкодив виробничу будівлю, майно підприємства та легковий автомобіль. Рятувальники оперативно прибули на місце й ліквідували загоряння.

До гасіння залучили три одиниці спецтехніки та 11 рятувальників. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

Рятуівальники у вогні
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що всі відповідні служби продовжують працювати на місці інциденту. Ситуацію контролюють, наслідки атаки уточнюють.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці продовжують працювати відповідні служби", — написав Кіпер.

Російські дрони атакували енергетику на Одещині — які наслідки - фото 3

Яка ситуація в Одесі

Водночас очільник Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що пізно ввечері в місті лунала повітряна тривога. Проте загрози для Одеси не було. 

"В цілому ніч минула спокійно. Дякуємо нашим Силам оборони", — додав він.

Нагадаємо, частина Одеси сьогодні залишиться без світла, води та тепла. Також ми писали, що у місті не працює громадський транспорт, а саме соціальні автобуси.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси енергетика атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
