Відключення світла, тепла і води в Одесі 18 січня

У неділю, 18 січня, частина Одеси залишиться без світла, води та тепла. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами на електромережах.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Де не буде комунальних послуг в Одесі

За їхніми даними, з 10:00 до 16:00 у житловому масиві Лузанівка та в частині Пересипського району Одеси тимчасово не буде електро- та водопостачання.

Відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами на електричних мережах. Через відсутність електроенергії також зупиниться подача води.

Окрім цього, у частині Пересипського району частково не працюватиме опалення. Коли саме тепло з’явиться у всіх будинках, поки не уточнюють.

Міська влада закликає одеситів зробити запас води на час відключень та заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися час відновлення послуг

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як дізнатися, коли буде подача води

На офіційному сайті "Інфоксводоканал", в розділ "Аварії" показує планові та аварійні відключення з приблизним часом відновлення.

