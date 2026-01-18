Відео
Україна
Одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання

Одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 08:55
Відключення світла, тепла і води в Одесі 18 січня
Жінка гріє руки. Фото ілюстративне: freepik

У неділю, 18 січня, частина Одеси залишиться без світла, води та тепла. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами на електромережах.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
Одесити сьогодні залишаться без світла, води та теплопостачання - фото 1
Повідомлення міськради. Фото: скриншот з facebook

Де не буде комунальних послуг в Одесі

За їхніми даними, з 10:00 до 16:00 у житловому масиві Лузанівка та в частині Пересипського району Одеси тимчасово не буде електро- та водопостачання. 

Відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами на електричних мережах. Через відсутність електроенергії також зупиниться подача води.

Окрім цього, у частині Пересипського району частково не працюватиме опалення. Коли саме тепло з’явиться у всіх будинках, поки не уточнюють.

Міська влада закликає одеситів зробити запас води на час відключень та заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися час відновлення послуг

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Як дізнатися, коли буде подача води

На офіційному сайті "Інфоксводоканал", в розділ "Аварії" показує планові та аварійні відключення з приблизним часом відновлення.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні не працюють соціальні автобуси. Також ми писали про вартість паркування у місті з лютого

Одеса Одеська область теплопостачання Новини Одеси відключення світла відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
