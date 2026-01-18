Отключение света, тепла и воды в Одессе 18 января

Одесситы сегодня останутся без света, воды и теплоснабжения
В воскресенье, 18 января, часть Одессы останется без света, воды и тепла. Ограничения связаны с ремонтными работами на электросетях.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где не будет коммунальных услуг в Одессе
По их данным, с 10:00 до 16:00 в жилом массиве Лузановка и в части Пересыпского района Одессы временно не будет электро- и водоснабжения.
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электрических сетях. Из-за отсутствия электроэнергии также остановится подача воды.
Кроме этого, в части Пересыпского района частично не будет работать отопление. Когда именно тепло появится во всех домах, пока не уточняют.
Городские власти призывают одесситов сделать запас воды на время отключений и заранее подготовиться к временным неудобствам.
Как узнать время восстановления услуг
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Как узнать, когда будет подача воды
На официальном сайте "Инфоксводоканал", в раздел "Аварии" показывает плановые и аварийные отключения с примерным временем восстановления.
