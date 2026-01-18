Отключение света, тепла и воды в Одессе 18 января

Женщина греет руки. Фото иллюстративное: freepik

В воскресенье, 18 января, часть Одессы останется без света, воды и тепла. Ограничения связаны с ремонтными работами на электросетях.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот с facebook

Где не будет коммунальных услуг в Одессе

По их данным, с 10:00 до 16:00 в жилом массиве Лузановка и в части Пересыпского района Одессы временно не будет электро- и водоснабжения.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электрических сетях. Из-за отсутствия электроэнергии также остановится подача воды.

Кроме этого, в части Пересыпского района частично не будет работать отопление. Когда именно тепло появится во всех домах, пока не уточняют.

Городские власти призывают одесситов сделать запас воды на время отключений и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать время восстановления услуг

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как узнать, когда будет подача воды

На официальном сайте "Инфоксводоканал", в раздел "Аварии" показывает плановые и аварийные отключения с примерным временем восстановления.

