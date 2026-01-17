Видео
Отключения света — будут ли действовать в Одессе завтра графики

Дата публикации 17 января 2026 20:46
Отключение света в Одессе 18 января: что известно
Машины на невежественной дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 января, по всей Украине введут почасовые отключения света и ограничения мощности из-за последствий российских обстрелов. В Одесской области ситуация сложнее, поэтому в большинстве городов региона, в том числе и в Одессе, будут применять аварийные отключения. Однако там, где это возможно будут действовать четкие графики подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

"Призываем бизнес ограничить освещение фасадов, вывесок, реклам. Советуем клиентам, когда есть свет, не включать одновременно энергоемкие приборы, а пользоваться ими по очереди. Это поможет избежать новых аварий и обеспечить более длительные периоды света в наших домах", — написали в ДТЭК Одесские электросети.

Стабилизационные графики отключения света

Если ситуация изменится к лучшему, то вся Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, какие последствия долгого простоя электротранспорта в Одессе. Также мы писали, что ночью РФ повредила энергообъект в Одесской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
