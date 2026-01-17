Відключення світла в Одесі 18 січня: що відомо

Автівки на неосвіченій дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 18 січня, по всій Україні запровадять погодинні відключення світла та обмеження потужності через наслідки російських обстрілів. На Одещині ситуація складніша, тому в більшості міст регіону, зокрема й в Одесі, застосовуватимуть аварійні вимкнення. Проте там, де це можливо будуть діяти чіткі графіки подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

"Закликаємо бізнес обмежити освітлення фасадів, вивісок, реклам. Радимо клієнтам, коли є світло, не вмикати одночасно енергоємні прилади, а користуватися ними по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій та забезпечити більш тривалі періоди світла у наших оселях", — написали в ДТЕК Одеські електромережі.

Стабілізаційні графіки відключення світла

Якщо ситуація зміниться на краще, то вся Одещина повернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

