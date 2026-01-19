Вибухи в Одесі 19 січня через атаку дронів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел.

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 19 січня. Військові попереджали, що на місто летять безпілотники росіян.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Звук вибухів в Одесі в ніч проти 19 січня

"В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:39.

Перед цим військові інформували, що на Одесу повз Чорноморськ летять дрони. Окрім того, над Чорним морем було зафіксовано цілу групу безпілотників, які тримали курс на Чорноморськ та Одесу.

Оновлено о 01:50

У місті було чути повторний вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 18 січня росіяни атакували енергетику Одеської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Також ми писали, вдень, 15 січня, в Одесі теж було чути гучний вибух. Ворог атакував місто балістикою