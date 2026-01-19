Вибухи в Одесі 19 січня через атаку дронів

В Одесі пролунали вибухи
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 19 січня. Військові попереджали, що на місто летять безпілотники росіян.
Звук вибухів в Одесі в ніч проти 19 січня
"В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:39.
Перед цим військові інформували, що на Одесу повз Чорноморськ летять дрони. Окрім того, над Чорним морем було зафіксовано цілу групу безпілотників, які тримали курс на Чорноморськ та Одесу.
Оновлено о 01:50
У місті було чути повторний вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч на 18 січня росіяни атакували енергетику Одеської області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.
Також ми писали, вдень, 15 січня, в Одесі теж було чути гучний вибух. Ворог атакував місто балістикою
