Нічний удар по півдню Одещини: виникли проблеми зі світлом

Пожежа в котеджному будинку. Фото: Одеська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Ворог знову атакував південь Одеської області, завдавши ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Через пошкодження енергооб'єкта з'явилися проблеми з електропостачанням. Також виникла пожежа у приватному будинку, є постраждалий. На місцях працюють енергетики, рятувальники та інші профільні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по енергетиці

В Ізмаїльському районі внаслідок російської атаки був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це тимчасово без електропостачання залишилися місто Вилкове та частина населених пунктів Вилківської громади.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вони працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло жителям.

Постраждала цивільна інфраструктура

Під час атаки також були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. В одному з місць загорівся котеджний будинок. Внаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік. Стан травмованого стабільній, він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Робота служб

На місцях ударів продовжують працювати всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Правоохоронці документують воєнні злочини. За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тривога у Румунії

У ніч проти 26 червня під час російської атаки на Одещину в сусідній Румунії оголошували повітряну тривогу. За даними Міністерства національної оборони країни, через удари БпЛА поблизу річкового кордону о 03:47 жителі північної частини повіту Тулча отримали сповіщення системи RO-Alert. Вже о 03:57 у повітря підняли вертоліт IAR 330 Puma ВПС Румунії. Він моніторив обстановку та відстежував повітряні цілі за 31 км на схід від міста Суліна. Повітряну тривогу скасували о 04:23.

"Випадків несанкціонованого порушення повітряного простору Румунії або падіння будь-яких літальних апаратів на її території не зафіксовано", — підсумували в румунському оборонному відомстві.

Повідомлення про тривогу в Румунії. Фото: скриншот з сайту

Що відомо про атаку

Тривогу в Болградському, Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах оголосили о 03:12. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Відбій тривоги пролунав о 04:15.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 23 червня, війська РФ атакували Одещину дронами. За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинула 26-річна жінка.Також відомо про 39-річного чоловіка, який дістав поранення. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що увечері 21 червня російські війська завдали балістичного удару по одному з районів Одеської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще троє людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, техніка та транспорт. Правоохоронці розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.