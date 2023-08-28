У Кремлі спростували відновлення зернової угоди

Радник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росзМІ

Російська влада спростувала зв'язок між виходом торгового балкера з одеського порту з відновленням дії зернової угоди. У Кремлі заявили, що не підтримують ініціативи функціонування продовольчих коридорів до Туреччини.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

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"Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного виконання не на словах, а на ділі тих обіцянок і тих зобов'язань, які були перед російською стороною", — повідомив речник російського диктатора.

Також росЗМІ передають, що ніяких домовленостей між Туреччиною, Катаром та Росією щодо відновлення зернової угоди на умовах РФ немає. Проте дискусії тривають.

"Різні варіанти взаємодії за участю Катару — на цей час будь-яких субстантивних домовленостей щодо цього питання немає", — додав Пєсков.

Поновлення зернових коридорів

Нагадаємо, 26 серпня, з одеського порту вийшло друге торгове судно, яке прямувало до Болгарії. Наразі воно вже знаходиться у територіальних водах Румунії.

Також ми писали, що радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав спроби Туреччини вмовити Росію продовжити "зернову угоду" "принизливими". На його думку, такі дії позбавляють Анкару репутації.