Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Ніяких домовленостей немає": у Кремлі спростували відновлення зернової угоди arrow

"Ніяких домовленостей немає": у Кремлі спростували відновлення зернової угоди

28 серпня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Кремлі спростували відновлення зернової угоди
Радник президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росзМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська влада спростувала зв'язок між виходом торгового балкера з одеського порту з відновленням дії зернової угоди. У Кремлі заявили, що не підтримують ініціативи функціонування продовольчих коридорів до Туреччини.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Читайте також:

"Ні, це не має відношення до перспектив відновлення зернової угоди. Перспектива відновлення зернової угоди безпосередньо залежить від предметного виконання не на словах, а на ділі тих обіцянок і тих зобов'язань, які були перед російською стороною", — повідомив речник російського диктатора.

Також росЗМІ передають, що ніяких домовленостей між Туреччиною, Катаром та Росією щодо відновлення зернової угоди на умовах РФ немає.  Проте дискусії тривають.

"Різні варіанти взаємодії за участю Катару — на цей час будь-яких субстантивних домовленостей щодо цього питання немає", — додав Пєсков.

Поновлення зернових коридорів

Нагадаємо, 26 серпня, з одеського порту вийшло друге торгове судно, яке прямувало до Болгарії. Наразі воно вже знаходиться у територіальних водах Румунії. 

Також ми писали, що радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав спроби Туреччини вмовити Росію продовжити "зернову угоду" "принизливими". На його думку, такі дії позбавляють Анкару репутації. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз