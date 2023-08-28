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"Никаких договоренностей нет": в Кремле опровергли возобновление зерновой сделки

28 августа 2023 16:50
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В Кремле опровергли возобновление зерновой сделки
Советник президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российские власти опровергли связь между выходом торгового балкера из одесского порта с возобновлением действия зернового соглашения. В Кремле заявили, что не поддерживают инициативу функционирования продовольственных коридоров в Турцию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

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"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зернового соглашения. Перспектива возобновления зернового соглашения напрямую зависит от предметного выполнения не на словах, а на деле тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной", — сообщил спикер российского диктатора.

Также росСМИ передают, что никаких договоренностей между Турцией, Катаром и Россией по возобновлению зернового соглашения на условиях РФ нет. Однако дискуссии продолжаются.

"Различные варианты взаимодействия с участием Катара — в настоящее время каких-либо субстантивных договоренностей по этому вопросу нет", — добавил Песков.

Обновление зерновых коридоров

Напомним, 26 августа из одесского порта вышло второе торговое судно, направлявшееся в Болгарию. Оно уже находится в территориальных водах Румынии.

Также мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал попытки Турции уговорить Россию продлить "зерновое соглашение" "унизительными". По его мнению, подобные действия лишают Анкару репутации.

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