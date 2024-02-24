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Німеччина інвестує в термінал Одеського порту, — Анналена Бербок

24 лютого 2024 20:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Німеччина інвестує в термінал Одеського порту, — Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Німеччина продовжує інвестувати в розвиток України. Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

"Я цілком свідомо знаходжуся тут, в Одесі, де особливо видно наслідки війни. Я побачила стійкість України в портах.  Оскільки порт важливий, ми забезпечимо федеральними гарантіями найбільший термінал в порту Одеси — це друга за розміром німецька інвестиція в Україні", — сказала дипломатка. 

Підтримка експортної спроможності

Крім того, міністерка закордонних справ зазначила, що Німеччина й надалі надаватиме Україні засоби ППО. Особлива увага буде прикута до припортової інфраструктури, яка залучена до роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі. 

"ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і успіх видно. Український експорт зерна сягнув довоєнного рівня, а одеські порти — життєва артерія не лише для України, а й для усього світу", — додала пані Бербок. 

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Ріо-де-Жанейро закликала свого колегу з Росії негайно припинити війну в Україні. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення давно вийшло за межі регіонального конфлікту і загрожує безпекою європейського суспільства.

Також ми писали, що німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччини.

Одеса
Німеччина
війна
МЗС
Анналена Бербок
Одеська область
Одеський порт
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