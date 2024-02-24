Німеччина інвестує в термінал Одеського порту, — Анналена Бербок
Німеччина продовжує інвестувати в розвиток України. Бундестаг виділив кошти на відновлення термінала порту Одеси, що є одним з найбільших вкладень за час повномасштабної війни.
Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.
"Я цілком свідомо знаходжуся тут, в Одесі, де особливо видно наслідки війни. Я побачила стійкість України в портах. Оскільки порт важливий, ми забезпечимо федеральними гарантіями найбільший термінал в порту Одеси — це друга за розміром німецька інвестиція в Україні", — сказала дипломатка.
Підтримка експортної спроможності
Крім того, міністерка закордонних справ зазначила, що Німеччина й надалі надаватиме Україні засоби ППО. Особлива увага буде прикута до припортової інфраструктури, яка залучена до роботи гуманітарних коридорів у Чорному морі.
"ППО в Україні створює можливості для економічних інвестицій. Одне йде поруч з іншим, і успіх видно. Український експорт зерна сягнув довоєнного рівня, а одеські порти — життєва артерія не лише для України, а й для усього світу", — додала пані Бербок.
Нагадаємо, глава МЗС Німеччини під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) у Ріо-де-Жанейро закликала свого колегу з Росії негайно припинити війну в Україні. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення давно вийшло за межі регіонального конфлікту і загрожує безпекою європейського суспільства.
Також ми писали, що німецька зовнішня політика змінила курс розвитку. Бундестаг назвав Росію найбільшою загрозою для Європи та повідомив про підтримку України як національний інтерес Німеччини.
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