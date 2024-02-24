Германия инвестирует в терминал Одесского порта, — Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE

Германия продолжает инвестировать в развитие Украины. Бундестаг выделил средства на восстановление терминала порта Одессы, являющегося одним из самых больших вложений за время полномасштабной войны.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"Я вполне сознательно нахожусь здесь, в Одессе, где особенно видны последствия войны. Я увидела устойчивость Украины в портах. Поскольку порт важен мы обеспечим федеральными гарантиями самый большой терминал в порту Одессы — это вторая по размеру немецкая инвестиция в Украине", — сказала дипломат.

Поддержка экспортной способности

Кроме того, министерша иностранных дел отметила, что Германия и дальше будет предоставлять Украине средства ПВО. Особое внимание будет уделено припортовой инфраструктуре, которая вовлечена в работу гуманитарных коридоров в Черном море.

"ПВО в Украине создает возможности для экономических инвестиций. Одно идет рядом с другим и успех виден. Украинский экспорт зерна достиг довоенного уровня, а одесские порты — жизненная артерия не только для Украины, но и для всего мира", — добавила Бербок.

Напомним, глава МИД Германии во время встречи министров иностранных дел стран Большой двадцатки (G20) в Рио-де-Жанейро призвала своего коллегу из России немедленно прекратить войну в Украине. Она отметила, что полномасштабное вторжение давно вышло за пределы регионального конфликта и чревато безопасностью европейского общества.

Также мы писали, что немецкая внешняя политика изменила курс развития. Бундестаг назвал Россию самой большой угрозой для Европы и сообщил о поддержке Украины как национальном интересе Германии.