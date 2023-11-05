Німецький уряд допомагає бізнесу у Миколаєві

Чоловіче рукостискання. Ілюстративне фото. Фото: freepik

У Миколаєві запрацювала програма німецького уряду, призначена для підтримки малого та середнього бізнесу. Агенція JZ аналізує потреби підприємств та надає консультаційну підтримку.

Про це розповіла директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко.

Читайте також:

"Зараз цей проєкт на етапі проведення дослідження, яке виявить потреби підприємств: кому потрібна консультаційна підтримка, кому експертна чи консалтингова. Хтось, може, хоче розробити проєкт відновлення підприємства, який далі може надаватись донорам для фінансування", — розказала чиновниця.

Також у планах на майбутнє – надання грантової підтримки місцевим підприємствам через Дацьку раду біженців. Поки що донори збирають інформацію, щоб краще розуміти потреби миколаївських бізнесів. Важливо відзначити, що сама оцінку проєктів та відбір виконують іноземні партнери, самостійно дотримуючись власних правил.

"Наразі це невеликі кошти. Наприклад, Центр підтримки бізнесу разом з Save the Children надавали біля 300 відібраним підприємствам по 2,5 тисячі євро на маленькі потреби, які вони можуть за допомогою цих коштів покрити. На ці гроші вони можуть або відновити свою роботу, або підтримувати її", — додала Тетяна Шуліченко.

Тетяна Шуліченко наголосила, що донори співпрацюють з місцевою владою лише на етапі збору інформації щодо потреб, але безпосередньо оцінку проєктів та відбір вони здійснюють самостійно, відповідно до своїх правил.

Нагадаємо, мешканцям Миколаєва почали виплачувати кошти на ремонт пошкодженого житла. Загалом у місті було подано 1 791 заяву, з яких опрацювали майже тисячу.