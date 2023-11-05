Немецкое правительство помогает бизнесу в Николаеве

Мужское рукопожатие. Иллюстративная фотография. Фото: freepik

В Николаеве заработала программа немецкого правительства, предназначенная для поддержки малого и среднего бизнеса. Агентство JZ анализирует потребности предприятий и оказывает консультационную поддержку.

Об этом рассказала директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко.

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"Сейчас этот проект на этапе проведения исследования, которое выявит потребности предприятий: кому нужна консультационная поддержка, кому экспертная или консалтинговая. Кто-то, может, хочет разработать проект восстановления предприятия, который может предоставляться донорам для финансирования", — рассказала чиновница.

Также в планах — оказание грантовой поддержки местным предприятиям через Датский совет беженцев. Пока доноры собирают информацию, чтобы лучше понимать потребности николаевских бизнесов. Важно отметить, что саму оценку проектов и отбор выполняют иностранные партнеры, самостоятельно соблюдая свои правила.

"Пока это небольшие средства. Например, Центр поддержки бизнеса вместе с Save the Children предоставляли около 300 отобранным предприятиям по 2,5 тысячи евро на мелкие нужды, которые они могут с помощью этих средств покрыть. На эти деньги они могут или возобновить свою работу, или поддерживать ее", — добавила Татьяна Шуличенко.

Татьяна Шуличенко подчеркнула, что доноры сотрудничают с местными властями только на этапе сбора информации о потребностях, но непосредственно оценку проектов и отбор они осуществляют самостоятельно в соответствии со своими правилами.

Напомним, жителям Николаева начали выплачивать деньги на ремонт поврежденного жилья. Всего в городе было подано 1791 заявление, из которых обработали почти тысячу.