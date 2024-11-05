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Німці відмовилися дружити з містом на Одещині через Росію

5 листопада 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Німецьке місто відмовилося дружити з Подільськом — причина
Ратуша німецького міста Зуль. Фото: Mazbln
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Місто Подільськ на Одещині запропонувало партнерські відносини східнонімецькому місту Зуль. Але там відповіли відмовою. Причиною виявилося побратимство з росіянами. 

Про це повідомляє видання DW.

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Що відомо

З проханням про партнерські відносини в. о. мера Подільська Олег Албанський звертався до свого німецького колеги Андре Кнаппа. Попередні перемовини вже відбулися. Але міськрада Зуля несподівано вирішила відмовити. Відповідний офіційний лист вже готується. За даними видання, своє рішення депутати мотивували тим, що дружба з українським містом буцімто ставить під загрозу вже наявне партнерство з російською Калугою.

Водночас, за повідомленням газети Freies Wort, Андре Кнапп розкритикував рішення і назвав його "дивним".

Зазначимо, місто Зуль розташоване у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини. До слова, у нього вже є побратим в Україні — це місто Воловець у Закарпатській області. 

Нагадаємо, фінське місто Котка стало побратимом Миколаєва. Також Київ встановив партнерські відносини зі столицею Хорватії.

скандал міста Німеччина Одеська область Росія

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