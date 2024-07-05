Новий побратим Миколаєва - що відомо про фінське місто Котка

Порт фінського міста Котки. Ілюстративне фото: e-finland.

Іноземні партнери не перестають підтримувати Україну фінансово, зокрема Миколаїв і фінське місто Котка підписали меморандум про побратимство. Співпраця має на меті розвиток обох міст в галузях економіки, будівництва, обміну досвідом у науці та освіті, культури і молодіжної політики.

Урочистий документ під час онлайн-зустрічі підписали мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і мер Котки Еса Сірвіо.

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Миколаїв і Котка стали містами-побратимами

Миколаїв завжди був мирним містом з розвиненою промисловістю і потужною портовою інфраструктурою. До повномасштабного вторгнення тут успішно працювали відомі університети, культурні та спортивні осередки.

"Збройна агресія Росії змусила тисячі жителів нашого міста покинути свої домівки та завдала важких збитків інфраструктурі. І сьогодні міська влада за підтримки міжнародних партнерів працює над відбудовою Миколаєва. Розробляється стратегічний документ — Майстер-план, який стане основою повоєнної реконструкції", — сказав мер міста Олександр Сєнкевич.

Мери міст-побратимів підписали документ. Фото: Миколаївська міська рада

Він також подякував фінському народу за підтримку України та висловив упевненість, що партнерство між Миколаєвом і Коткою буде плідним і принесе користь обом громадам. Така співпраця відкриває нові можливості для обміну досвідом та спільної роботи над важливими проектами, які сприятимуть розвитку обох міст.

Більше про допомогу Миколаївщині

Нагадаємо, данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Окрім цього, ще 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги отримає Миколаївщина від Данії. Ці кошти будуть витрачені на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі.



Також ми писали, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. Кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів.