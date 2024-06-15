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Данія надасть Миколаївщині допомогу на понад 30 мільйонів євро

15 червня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаївщина отримає фінансову допомогу від Данії
Делегація із Данії у Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Понад 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги отримає Миколаївщина від Данії. Ці кошти будуть витрачені на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Партнерство Миколаєва з Данією продовжує показувати неймовірні результати. Наша громада вдячна королівству за постійну підтримку Миколаєва у різних напрямках", — написав очільник міста.

Деталі допомоги

Уряд Данії оголосив про надання Україні четвертого пакета допомоги на загальну суму 250 мільйонів данських крон, що приблизно дорівнює 33,5 мільйона євро. Кошти будуть спрямовані на:

  • Профорієнтацію та підвищення кваліфікації населення: Данський уряд планує інвестувати у навчальні програми для підвищення кваліфікації населення Миколаєва за професіями, які мають попит на місцевому ринку праці.
  • Відновлення інфраструктури: значна частина допомоги буде витрачена на ремонт та відновлення інфраструктури, зокрема для покращення доступу до водо- та електропостачання.
  • Відбудову енергетичної галузі: інвестиції також спрямовані на підтримку енергетичного сектору регіону.

Більше про допомогу Данії

Нагадаємо, Данський уряд виділив понад 21 мільйон доларів на відновлення Миколаєва в рамках чергового пакета допомоги. Відомо, що реалізація запланованих проєктів розпочнеться найближчими тижнями.
    
Також ми писали, що у 2023 році Данія виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів. Кошти вже використані на закупівлю техніки, медичного обладнання, автобусів, а також на аварійно-відновлювальні роботи та будівництво укриттів. 

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