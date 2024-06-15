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Дания предоставит Николаевщине помощь более чем на 30 миллионов евро

15 июня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Николаевщина получит финансовую помощь от Дании
Делегация из Дании в Николаеве. Фото: Александр Сенкевич
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Более 30 миллионов евро гуманитарной помощи получит Николаевщина от Дании. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Партнерство Николаева с Данией продолжает показывать невероятные результаты. Наша община благодарна королевству за постоянную поддержку Николаева в разных направлениях", — написал глава города.

Детали помощи

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине четвертого пакета помощи на общую сумму 250 миллионов датских крон, что примерно равняется 33,5 миллиона евро. Средства будут направлены на:

  • Профориентацию и повышение квалификации населения: Датское правительство планирует инвестировать в учебные программы для повышения квалификации населения Николаева по профессиям, которые пользуются спросом на местном рынке труда.
  • Восстановление инфраструктуры: значительная часть помощи будет потрачена на ремонт и восстановление инфраструктуры, в частности для улучшения доступа к водо- и электроснабжению.
  • Восстановление энергетической отрасли: инвестиции также ориентированы на поддержку энергетического сектора региона.

Больше о помощи Дании

Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Известно, что реализация планируемых проектов начнется в ближайшие недели.

Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.

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