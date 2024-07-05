Новый побратим Николаева – что известно о финском городе Котка

Порт финского города Котка. Иллюстративное фото: e-finland.

Иностранные партнеры не перестают поддерживать Украину финансово, в частности, Николаев и финский город Котка подписали меморандум о побратимстве. Целью сотрудничества является развитие обоих городов в отраслях экономики, строительства, обмена опытом в науке и образовании, культуры и молодежной политики.

Торжественный документ во время онлайн-встречи подписали мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Котки Эса Сирвио.

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Николаев и Котка стали городами-побратимами

Николаев всегда являлся мирным городом с развитой промышленностью и мощной портовой инфраструктурой. До полномасштабного вторжения здесь успешно работали известные университеты, культурные и спортивные центры.

"Вооруженная агрессия России заставила тысячи жителей нашего города покинуть свои дома и нанесла тяжелый ущерб инфраструктуре. И сегодня городские власти при поддержке международных партнеров работают над восстановлением Николаева. Разрабатывается стратегический документ — Мастер-план, который станет основой послевоенной реконструкции" , — сказал мэр города Александр Сенкевич.

Мэры городов-побратимов подписали документ. Фото: Николаевский городской совет

Он также поблагодарил финский народ за поддержку Украины и выразил уверенность, что партнерство между Николаевом и Коткой будет плодотворным и принесет пользу обеим общинам. Такое сотрудничество открывает новые возможности для обмена опытом и совместной работы над важными проектами, способствующими развитию обоих городов.

Больше о помощи Николаевщине

Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Кроме того, еще 30 миллионов евро гуманитарной помощи получит Николаевщина от Дании. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли.



Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.