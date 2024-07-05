Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Финский город Котка стал побратимом Николаева — детали сотрудничества arrow

Финский город Котка стал побратимом Николаева — детали сотрудничества

5 июля 2024 18:42
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новый побратим Николаева – что известно о финском городе Котка
Порт финского города Котка. Иллюстративное фото: e-finland.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Иностранные партнеры не перестают поддерживать Украину финансово, в частности, Николаев и финский город Котка подписали меморандум о побратимстве. Целью сотрудничества является развитие обоих городов в отраслях экономики, строительства, обмена опытом в науке и образовании, культуры и молодежной политики.

Торжественный документ во время онлайн-встречи подписали мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Котки Эса Сирвио.

Читайте также:

Николаев и Котка стали городами-побратимами

Николаев всегда являлся мирным городом с развитой промышленностью и мощной портовой инфраструктурой. До полномасштабного вторжения здесь успешно работали известные университеты, культурные и спортивные центры.

"Вооруженная агрессия России заставила тысячи жителей нашего города покинуть свои дома и нанесла тяжелый ущерб инфраструктуре. И сегодня городские власти при поддержке международных партнеров работают над восстановлением Николаева. Разрабатывается стратегический документ — Мастер-план, который станет основой послевоенной реконструкции" , — сказал мэр города Александр Сенкевич.

Подписание документа между городами
Мэры городов-побратимов подписали документ. Фото: Николаевский городской совет

Он также поблагодарил финский народ за поддержку Украины и выразил уверенность, что партнерство между Николаевом и Коткой будет плодотворным и принесет пользу обеим общинам. Такое сотрудничество открывает новые возможности для обмена опытом и совместной работы над важными проектами, способствующими развитию обоих городов.

Больше о помощи Николаевщине

Напомним, датское правительство выделило более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева в рамках очередного пакета помощи. Кроме того, еще 30 миллионов евро гуманитарной помощи получит Николаевщина от Дании. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли.

Также мы писали, что в 2023 году Дания выделила на восстановление Николаевской области более 100 миллионов долларов. Денежные средства уже использованы на закупку техники, медицинского оборудования, автобусов, а также на аварийно-восстановительные работы и строительство укрытий.

Одесса война города Николаев Финляндия Николаевская область Новости Одессы сотрудники помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось