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Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

5 ноября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Немецкий город отказался дружить с Подольском — причина
Ратуша немецкого города Зуль. Фото: Mazbln
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Город Подольск в Одесской области предложил партнерские отношения восточногерманскому городу Зуль. Но там ответили отказом. Причиной оказалось побратимство с россиянами.

Об этом сообщает издание DW.

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С просьбой о партнерских отношениях и. о. мэра Подольска Олег Албанский обращался к своему немецкому коллеге Андре Кнаппе. Предварительные переговоры уже прошли. Но горсовет Зуля неожиданно решил отказать. Соответствующее официальное письмо уже готовится. По данным издания, свое решение депутаты мотивировали тем, что дружба с украинским городом якобы ставит под угрозу уже имеющееся партнерство с российской Калугой.

В то же время, по сообщению газеты Freies Wort, Андре Кнапп раскритиковал решение и назвал его "странным".

Отметим, что город Зуль находится в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. К слову, у него уже есть собратья в Украине — это город Воловец в Закарпатской области.

Напомним, финский город Котка стал побратимом Николаева. Также Киев установил партнерские отношения со столицей Хорватии.

скандал города Германия Одесская область Россия

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