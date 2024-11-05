Немецкий город отказался дружить с Подольском — причина

Ратуша немецкого города Зуль. Фото: Mazbln

Город Подольск в Одесской области предложил партнерские отношения восточногерманскому городу Зуль. Но там ответили отказом. Причиной оказалось побратимство с россиянами.

Об этом сообщает издание DW.

Читайте также:

Что известно

С просьбой о партнерских отношениях и. о. мэра Подольска Олег Албанский обращался к своему немецкому коллеге Андре Кнаппе. Предварительные переговоры уже прошли. Но горсовет Зуля неожиданно решил отказать. Соответствующее официальное письмо уже готовится. По данным издания, свое решение депутаты мотивировали тем, что дружба с украинским городом якобы ставит под угрозу уже имеющееся партнерство с российской Калугой.

В то же время, по сообщению газеты Freies Wort, Андре Кнапп раскритиковал решение и назвал его "странным".

Отметим, что город Зуль находится в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. К слову, у него уже есть собратья в Украине — это город Воловец в Закарпатской области.

Напомним, финский город Котка стал побратимом Николаева. Также Киев установил партнерские отношения со столицей Хорватии.