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Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я

9 березня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медики дали п'ять простих порад для здоров'я нирок
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Значення нирок для здоров'я людини важко переоцінити. Вони виконують ряд важливих функцій, включаючи очищення крові від токсинів та видалення зайвої рідини. 9 березня світ відзначає Всесвітній день нирки, з метою підвищення обізнаності про них.

Медики дали прості щоденні правила профілактики, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.

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Основні правила профілактики захворювань нирок полягають в здоровому способі життя, включаючи регулярні фізичні вправи, здорове харчування та питну воду. Крім того, важливо вчасно контролювати рівень цукру та кров'яного тиску.

Збереження здоров'я нирок — важлива складова загального здоров'я. Нижче наведено кілька простих порад щодо профілактики хвороб нирок:

Рухайтеся

спорт

Фізична активність допомагає знизити ризик хронічних захворювань нирок. Вона сприяє нормалізації артеріального тиску та поліпшує мікроциркуляцію крові в нирках.

Пийте достатню кількість води

Пийте достатню кількість води

Питна вода — це ключовий елемент для здоров'я нирок. Рекомендується пити щонайменше 8 склянок води на день. Це допоможе вивести токсини з організму та запобігти застійним явищам у нирках.

Обмежте споживання солі та цукру

споживання солі та цукру

Занадто велике споживання солі та цукру може пошкодити нирки. Спробуйте зменшити кількість цих інгредієнтів у своїй їжі.

Контролюйте рівень цукру в крові

рівень цукру в крові

Високий рівень цукру в крові може пошкодити нирки. Тому важливо контролювати рівень цукру в крові та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Перевіряйте свій артеріальний тиск та холестерин

артеріальний тиск

Високий рівень артеріального тиску та холестерину може сприяти пошкодженню нирок. Перевіряйте свій рівень та звертайтесь до лікаря, якщо він занадто високий.

Дотримання цих простих порад допоможе зберегти здоров'я нирок та запобігати розвитку хронічних хвороб. Якщо виникають певні симптоми, такі як біль у спині, кров у сечі або набряки, слід звернутися до лікаря для діагностики та лікування. 

Здоров'я очей є важливим компонентом загального стану організму. Існує безліч факторів, які можуть негативно впливати на зір і призвести до виникнення різних офтальмологічних захворювань. Медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір, а від чого краще утриматись.

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