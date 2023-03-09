Почки — главный фильтр организма: как заботиться об их здоровье
Значение почек для здоровья человека трудно переоценить. Они выполняют ряд важных функций, включая очищение крови от токсинов и удаление излишней жидкости. 9 марта мир отмечает Всемирный день почки с целью повышения осведомленности о них.
Медики дали простые ежедневные правила профилактики, которые помогут сохранить здоровье почек.
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Основные правила профилактики заболеваний почек состоят в здоровом образе жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и питьевую воду. Кроме того, важно своевременно контролировать уровень сахара и артериального давления.
Сохранение здоровья почек — важная составляющая общего здоровья. Ниже приведены несколько простых советов по профилактике болезней почек:
Двигайтесь
Физическая активность помогает снизить риск хронических заболеваний почек. Она способствует нормализации АД и улучшает микроциркуляцию крови в почках.
Пейте достаточное количество воды
Питьевая вода — это ключевой элемент для здоровья почек. Рекомендуется пить не менее 8 стаканов воды в день. Это поможет вывести токсины из организма и предотвратить застойные явления в почках.
Ограничьте потребление соли и сахара
Слишком большое потребление соли, и сахара может повредить почки. Попытайтесь уменьшить количество этих ингредиентов в своей пище.
Контролируйте уровень сахара в крови
Высокий уровень сахара в крови может повредить почки. Поэтому важно контролировать уровень сахара в крови и соблюдать рекомендации врача.
Проверяйте артериальное давление и холестерин
Высокий уровень АД и холестерина может способствовать повреждению почек. Проверяйте свой уровень и обращайтесь к врачу, если он слишком высокий.
Соблюдение этих простых советов поможет сохранить здоровье почек и предотвращать развитие хронических заболеваний. Если возникают определенные симптомы, такие как боль в спине, кровь в моче или отеки, обратитесь к врачу для диагностики и лечения.
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