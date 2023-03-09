Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Одесса arrow Почки — главный фильтр организма: как заботиться об их здоровье arrow

Почки — главный фильтр организма: как заботиться об их здоровье

9 марта 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Медики дали пять простых советов для здоровья почек
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Значение почек для здоровья человека трудно переоценить. Они выполняют ряд важных функций, включая очищение крови от токсинов и удаление излишней жидкости. 9 марта мир отмечает Всемирный день почки с целью повышения осведомленности о них.

Медики дали простые ежедневные правила профилактики, которые помогут сохранить здоровье почек.

Читайте также:

Основные правила профилактики заболеваний почек состоят в здоровом образе жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и питьевую воду. Кроме того, важно своевременно контролировать уровень сахара и артериального давления.

Сохранение здоровья почек — важная составляющая общего здоровья. Ниже приведены несколько простых советов по профилактике болезней почек:

Двигайтесь

спорт

Физическая активность помогает снизить риск хронических заболеваний почек. Она способствует нормализации АД и улучшает микроциркуляцию крови в почках.

Пейте достаточное количество воды

Пейте достаточное количество воды

Питьевая вода — это ключевой элемент для здоровья почек. Рекомендуется пить не менее 8 стаканов воды в день. Это поможет вывести токсины из организма и предотвратить застойные явления в почках.

Ограничьте потребление соли и сахара

потребление соли и сахара

Слишком большое потребление соли, и сахара может повредить почки. Попытайтесь уменьшить количество этих ингредиентов в своей пище.

Контролируйте уровень сахара в крови

уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может повредить почки. Поэтому важно контролировать уровень сахара в крови и соблюдать рекомендации врача.

Проверяйте артериальное давление и холестерин

артериальное давление

Высокий уровень АД и холестерина может способствовать повреждению почек. Проверяйте свой уровень и обращайтесь к врачу, если он слишком высокий.

Соблюдение этих простых советов поможет сохранить здоровье почек и предотвращать развитие хронических заболеваний. Если возникают определенные симптомы, такие как боль в спине, кровь в моче или отеки, обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Здоровье глаз является важнейшим компонентом общего состояния организма. Существует множество факторов, которые могут оказывать негативное влияние на зрение и привести к возникновению различных офтальмологических заболеваний. Медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение, а от чего лучше удержаться.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:01 Как Украине восстановить свои финансы после войны

20:56 Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на энергосистему

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

20:32 Международный женский велотур в Англии под угрозой отмены: в чем причина

20:27 Венгрия может пересмотреть свои отношения с рф, — Орбан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

20:09В Запорожье слышны взрывы: что известно

20:00 Одесские полицейские дают советы для безопасности детей в Интернете

19:57 "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения Гарри Кейна

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника

Новина з відео

17:27 Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал

Новина з відео

16:21 В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе

Новина з відео

16:08 "Авиапрорыв на "Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Актуальное по теме

None 9 Март 21:02

Как Украине восстановить свои финансы после войны

None 9 Март 20:54

Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на энергосистему

None 9 Март 20:46

Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

None 9 Март 21:07

Международный женский велотур в Англии под угрозой отмены: в чем причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB