Почки — главный фильтр организма: как заботиться об их здоровье

Медики дали пять простых советов для здоровья почек

Значение почек для здоровья человека трудно переоценить. Они выполняют ряд важных функций, включая очищение крови от токсинов и удаление излишней жидкости. 9 марта мир отмечает Всемирный день почки с целью повышения осведомленности о них.

Медики дали простые ежедневные правила профилактики, которые помогут сохранить здоровье почек.

Основные правила профилактики заболеваний почек состоят в здоровом образе жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и питьевую воду. Кроме того, важно своевременно контролировать уровень сахара и артериального давления.

Сохранение здоровья почек — важная составляющая общего здоровья. Ниже приведены несколько простых советов по профилактике болезней почек:

Двигайтесь

Физическая активность помогает снизить риск хронических заболеваний почек. Она способствует нормализации АД и улучшает микроциркуляцию крови в почках.

Пейте достаточное количество воды

Питьевая вода — это ключевой элемент для здоровья почек. Рекомендуется пить не менее 8 стаканов воды в день. Это поможет вывести токсины из организма и предотвратить застойные явления в почках.

Ограничьте потребление соли и сахара

Слишком большое потребление соли, и сахара может повредить почки. Попытайтесь уменьшить количество этих ингредиентов в своей пище.

Контролируйте уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может повредить почки. Поэтому важно контролировать уровень сахара в крови и соблюдать рекомендации врача.

Проверяйте артериальное давление и холестерин

Высокий уровень АД и холестерина может способствовать повреждению почек. Проверяйте свой уровень и обращайтесь к врачу, если он слишком высокий.

Соблюдение этих простых советов поможет сохранить здоровье почек и предотвращать развитие хронических заболеваний. Если возникают определенные симптомы, такие как боль в спине, кровь в моче или отеки, обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

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