Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір

Важливо слідкувати за харчуванням

Здоров'я очей є важливим компонентом загального стану організму. Існує безліч факторів, які можуть негативно впливати на зір і призвести до виникнення різних офтальмологічних захворювань.

Медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір, а від чого краще утриматись.

Продукти, які корисні для зору:

овочі та бобові,

фрукти та ягоди,

цільнозернові продукти, горіхи та насіння,

риба (з високим вмістом омега-3 жирних кислот: лосось, тунець, палтус, скумбрія, тунець), м’ясо (яловичина),

яйця,

корисні олії (рослинні олії: оливкова, соняшникова, лляна, кукурудзяна) та жири,

молочна та кисломолочна продукція низької та помірної жирності.

З рослинних продуктів для підтримання якості зору слід додавати до раціону моркву. Вона містить велику кількість ретинолу й бета-каротину, вітаміни В, С, D, Е, а також фосфор, кальцій, цинк, натрій, залізо, мідь, фтор.

В ягодах чорниці, крім вітамінів А, З, B, РР, багато мікроелементів, що стимулюють гостроту зору, до них входить лютеїн. Чорницю потрібно вживати тільки у свіжому вигляді, заморожені ягоди втрачають властивості.

Для здоров’я очей необхідні продукти тваринного походження: риба, яйця, яловичина, молочні продукти. Устриці дуже багаті цинком.

Корисним є чорний шоколад з високим відсотком какао, що містить рідкісні флавоноїди, які покращують еластичність та структуру кровоносних судин та рогівки ока, запобігаючи катаракті.

Шкідливі продукти для очей

Є деякі продукти, які можуть бути особливо шкідливими для очей. Часте їх вживання може призвести до серйозних наслідків.

Кава

Кава містить кофеїн, який може підвищувати загальний тиск, у тому числі внутрішньо очний тиск. Це особливо небезпечно для людей з глаукомою, оскільки підвищений тиск може призвести до пошкодження зорового нерва та інших структур очей. Тому, якщо ви маєте проблеми із зором, можливо, варто обмежити вживання кави або повністю відмовитися від неї.

Сіль

Надлишок солі може викликати затримку рідини в організмі, що призводить до підвищеного тиску, в тому числі і внутрішньо очного тиску. Регулярне вживання солі може призвести до падіння зору, особливо у поєднанні з іншими факторами ризику, такими як вік або генетична схильність. Для дорослих рекомендується не споживати понад 5 грамів солі на день.

Цукор

Високий рівень цукру в крові може призвести до руйнування сітківки ока та кровоносних судин у ньому. Це може привести до розвитку різних офтальмологічних захворювань. Дорослим слід споживати до 50 грамів цукру на добу.

Жирна їжа

Часте вживання їжі з вмістом великої кількості жиру призводить до високого рівня холестерину, проблем із кровообігом та закупоркою судин.

Лише повноцінне збалансоване харчування забезпечить очі необхідними елементами та є профілактикою виникнення офтальмологічних захворювань.

Зазначимо, навесні організму потрібно приділити особливу увагу після довгої зими він виснажений, а отже, боротися з інфекціями буде складніше. Збалансована дієта має життєва важливе значення для підтримки вашої імунної системи, є деякі продукти, які мають особливі властивості, що підвищують імунітет.