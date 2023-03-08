Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір arrow

Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір

8 березня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Важливо слідкувати за харчуванням
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Здоров'я очей є важливим компонентом загального стану організму. Існує безліч факторів, які можуть негативно впливати на зір і призвести до виникнення різних офтальмологічних захворювань.

Медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір, а від чого краще утриматись. 

Читайте також:

Продукти, які корисні для зору:

  • овочі та бобові,
  • фрукти та ягоди,
  • цільнозернові продукти, горіхи та насіння,
  • риба (з високим вмістом омега-3 жирних кислот: лосось, тунець, палтус, скумбрія, тунець), м’ясо (яловичина),
  • яйця,
  • корисні олії (рослинні олії: оливкова, соняшникова, лляна, кукурудзяна) та жири,
  • молочна та кисломолочна  продукція  низької та помірної жирності.

продукти для зору

З рослинних продуктів для підтримання якості зору слід додавати до раціону моркву. Вона містить велику кількість ретинолу й бета-каротину, вітаміни В, С, D, Е, а також фосфор, кальцій, цинк, натрій, залізо, мідь, фтор.

продукти для зору

В ягодах чорниці, крім вітамінів А, З, B, РР, багато мікроелементів, що стимулюють гостроту зору, до них входить лютеїн. Чорницю потрібно вживати тільки у свіжому вигляді, заморожені ягоди втрачають властивості.

продукти для зору

Для здоров’я очей необхідні продукти тваринного походження: риба, яйця, яловичина, молочні продукти. Устриці дуже багаті цинком.

шоколад

Корисним є  чорний  шоколад з високим відсотком какао, що містить рідкісні флавоноїди, які покращують еластичність та структуру кровоносних судин та рогівки ока, запобігаючи катаракті.

Шкідливі продукти для очей

Є деякі продукти, які можуть бути особливо шкідливими для очей. Часте їх вживання може призвести до серйозних наслідків. 

Кава

Кава містить кофеїн, який може підвищувати загальний тиск, у тому числі внутрішньо очний тиск. Це особливо небезпечно для людей з глаукомою, оскільки підвищений тиск може призвести до пошкодження зорового нерва та інших структур очей. Тому, якщо ви маєте проблеми із зором, можливо, варто обмежити вживання кави або повністю відмовитися від неї.

Сіль

Надлишок солі може викликати затримку рідини в організмі, що призводить до підвищеного тиску, в тому числі і внутрішньо очного тиску. Регулярне вживання солі може призвести до падіння зору, особливо у поєднанні з іншими факторами ризику, такими як вік або генетична схильність. Для дорослих рекомендується не споживати понад 5 грамів солі на день.

Цукор

Високий рівень цукру в крові може призвести до руйнування сітківки ока та кровоносних судин у ньому. Це може привести до розвитку різних офтальмологічних захворювань. Дорослим слід споживати до 50 грамів цукру на добу.

Жирна їжа

Часте вживання їжі з вмістом великої кількості жиру призводить до високого рівня холестерину, проблем із кровообігом та закупоркою судин.

Лише повноцінне збалансоване харчування забезпечить очі необхідними елементами та є профілактикою виникнення офтальмологічних захворювань.

Зазначимо, навесні організму потрібно приділити особливу увагу після довгої зими він виснажений, а отже, боротися з інфекціями буде складніше. Збалансована дієта має життєва важливе значення для підтримки вашої імунної системи, є деякі продукти, які мають особливі властивості, що підвищують імунітет.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:11 Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Новина з фото

20:56 Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

20:55Відомі стартові склади команд на матч ЛЧ "Баварія" проти "ПСЖ"

Новина з відео

20:53 На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

20:37Хто очолить "Челсі" після звільнення Грема Поттера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:34 Для українців за кордоном створили застосунок: чим він корисний

20:21 Затриманих учасників мітингів у Грузії перевели до різних міст країни

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

20:15 Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з фото

19:58 На техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки

Новина з відео

20:53 На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

Новина з відео

19:15 Що можна їсти у Великий піст: простий рецепт фантастичного булгуру з овочами

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Актуальне по темі

None 8 Березень 21:14

Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

None 8 Березень 20:56

Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

None 8 Березень 20:54

Відомі стартові склади команд на матч ЛЧ "Баварія" проти "ПСЖ"

None 8 Березень 20:51

На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB