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Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение

8 марта 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Важно следить за питанием
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Здоровье глаз является важнейшим компонентом общего состояния организма. Существует множество факторов, которые могут оказывать негативное влияние на зрение и привести к возникновению различных офтальмологических заболеваний.

Медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение, а от чего лучше удержаться.

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Продукты, полезные для зрения:

  • овощи и бобовые,
  • фрукты и ягоды,
  • цельнозерновые продукты, орехи и семена,
  • рыба (с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус, скумбрия, тунец), мясо (говядина),
  • яйца,
  • полезные масла (растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное) и жиры,
  • молочная и кисломолочная продукция низкой и умеренной жирности.

продукты для зрения

Из растительных продуктов для поддержания качества зрения следует добавлять в рацион морковь. Она содержит множество ретинола и бета-каротина, витамины В, С, D, Е, а также фосфор, кальций, цинк, натрий, железо, медь, фтор.

продукты для зрения

В ягодах черники, кроме витаминов А, С, B, РР, много микроэлементов, стимулирующих остроту зрения, в них входит лютеин. Чернику нужно употреблять только в свежем виде, замороженные ягоды теряют свойства.

продукты для зрения

Для здоровья глаз необходимы продукты животного происхождения: рыба, яйца, говядина, молочные продукты. Устрицы очень богаты цинком.

шоколад

Полезен черный шоколад с высоким процентом какао, содержащий редкие флавоноиды, которые улучшают эластичность и структуру кровеносных сосудов и роговицы глаза, предотвращая катаракту.

Вредные продукты для глаз

Есть некоторые продукты, которые могут быть особенно вредны для глаз. Частое их употребление может привести к серьезным последствиям.

Кофе

Кофе содержит кофеин, который может повышать общее давление, в том числе внутриглазное давление. Это особенно опасно для людей с глаукомой, поскольку повышенное давление может привести к повреждению зрительного нерва и другим структурам глаз. Поэтому, если у вас проблемы со зрением, возможно, стоит ограничить употребление кофе или полностью отказаться от него.

Соль

Избыток соли может вызвать задержку жидкости в организме, что приводит к повышенному давлению, в том числе и внутриглазному давлению. Регулярное употребление соли может привести к падению зрения, особенно в сочетании с другими факторами риска, такими как возраст или генетическая предрасположенность. Для взрослых рекомендуется не потреблять более 5 г соли в день.

Сахар

Высокий уровень сахара в крови может привести к разрушению сетчатки и кровеносных сосудов в нем. Это может привести к развитию разных офтальмологических заболеваний. Взрослым следует потреблять до 50 г сахара в сутки.

Жирная еда

Частое употребление пищи с содержанием большого количества жира приводит к высокому уровню холестерина, проблемам с кровообращением и закупоркой сосудов.

Только полноценное сбалансированное питание обеспечит глаза необходимыми элементами и является профилактикой офтальмологических заболеваний.

Отметим, весной организму нужно уделить особое внимание после долгой зимы, он истощен, а значит, бороться с инфекциями будет сложнее. Сбалансированная диета имеет жизненно важное значение для поддержания вашей иммунной системы, есть некоторые продукты, которые обладают особыми свойствами, повышающими иммунитет.

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