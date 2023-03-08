Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение

Важно следить за питанием

Здоровье глаз является важнейшим компонентом общего состояния организма. Существует множество факторов, которые могут оказывать негативное влияние на зрение и привести к возникновению различных офтальмологических заболеваний.

Медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение, а от чего лучше удержаться.

Продукты, полезные для зрения:

овощи и бобовые,

фрукты и ягоды,

цельнозерновые продукты, орехи и семена,

рыба (с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус, скумбрия, тунец), мясо (говядина),

яйца,

полезные масла (растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное) и жиры,

молочная и кисломолочная продукция низкой и умеренной жирности.

Из растительных продуктов для поддержания качества зрения следует добавлять в рацион морковь. Она содержит множество ретинола и бета-каротина, витамины В, С, D, Е, а также фосфор, кальций, цинк, натрий, железо, медь, фтор.

В ягодах черники, кроме витаминов А, С, B, РР, много микроэлементов, стимулирующих остроту зрения, в них входит лютеин. Чернику нужно употреблять только в свежем виде, замороженные ягоды теряют свойства.

Для здоровья глаз необходимы продукты животного происхождения: рыба, яйца, говядина, молочные продукты. Устрицы очень богаты цинком.

Полезен черный шоколад с высоким процентом какао, содержащий редкие флавоноиды, которые улучшают эластичность и структуру кровеносных сосудов и роговицы глаза, предотвращая катаракту.

Вредные продукты для глаз

Есть некоторые продукты, которые могут быть особенно вредны для глаз. Частое их употребление может привести к серьезным последствиям.

Кофе

Кофе содержит кофеин, который может повышать общее давление, в том числе внутриглазное давление. Это особенно опасно для людей с глаукомой, поскольку повышенное давление может привести к повреждению зрительного нерва и другим структурам глаз. Поэтому, если у вас проблемы со зрением, возможно, стоит ограничить употребление кофе или полностью отказаться от него.

Соль

Избыток соли может вызвать задержку жидкости в организме, что приводит к повышенному давлению, в том числе и внутриглазному давлению. Регулярное употребление соли может привести к падению зрения, особенно в сочетании с другими факторами риска, такими как возраст или генетическая предрасположенность. Для взрослых рекомендуется не потреблять более 5 г соли в день.

Сахар

Высокий уровень сахара в крови может привести к разрушению сетчатки и кровеносных сосудов в нем. Это может привести к развитию разных офтальмологических заболеваний. Взрослым следует потреблять до 50 г сахара в сутки.

Жирная еда

Частое употребление пищи с содержанием большого количества жира приводит к высокому уровню холестерина, проблемам с кровообращением и закупоркой сосудов.

Только полноценное сбалансированное питание обеспечит глаза необходимыми элементами и является профилактикой офтальмологических заболеваний.

Отметим, весной организму нужно уделить особое внимание после долгой зимы, он истощен, а значит, бороться с инфекциями будет сложнее. Сбалансированная диета имеет жизненно важное значение для поддержания вашей иммунной системы, есть некоторые продукты, которые обладают особыми свойствами, повышающими иммунитет.