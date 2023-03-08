Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
Здоровье глаз является важнейшим компонентом общего состояния организма. Существует множество факторов, которые могут оказывать негативное влияние на зрение и привести к возникновению различных офтальмологических заболеваний.
Медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение, а от чего лучше удержаться.
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Продукты, полезные для зрения:
- овощи и бобовые,
- фрукты и ягоды,
- цельнозерновые продукты, орехи и семена,
- рыба (с высоким содержанием омега-3 жирных кислот: лосось, тунец, палтус, скумбрия, тунец), мясо (говядина),
- яйца,
- полезные масла (растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное) и жиры,
- молочная и кисломолочная продукция низкой и умеренной жирности.
Из растительных продуктов для поддержания качества зрения следует добавлять в рацион морковь. Она содержит множество ретинола и бета-каротина, витамины В, С, D, Е, а также фосфор, кальций, цинк, натрий, железо, медь, фтор.
В ягодах черники, кроме витаминов А, С, B, РР, много микроэлементов, стимулирующих остроту зрения, в них входит лютеин. Чернику нужно употреблять только в свежем виде, замороженные ягоды теряют свойства.
Для здоровья глаз необходимы продукты животного происхождения: рыба, яйца, говядина, молочные продукты. Устрицы очень богаты цинком.
Полезен черный шоколад с высоким процентом какао, содержащий редкие флавоноиды, которые улучшают эластичность и структуру кровеносных сосудов и роговицы глаза, предотвращая катаракту.
Вредные продукты для глаз
Есть некоторые продукты, которые могут быть особенно вредны для глаз. Частое их употребление может привести к серьезным последствиям.
Кофе
Кофе содержит кофеин, который может повышать общее давление, в том числе внутриглазное давление. Это особенно опасно для людей с глаукомой, поскольку повышенное давление может привести к повреждению зрительного нерва и другим структурам глаз. Поэтому, если у вас проблемы со зрением, возможно, стоит ограничить употребление кофе или полностью отказаться от него.
Соль
Избыток соли может вызвать задержку жидкости в организме, что приводит к повышенному давлению, в том числе и внутриглазному давлению. Регулярное употребление соли может привести к падению зрения, особенно в сочетании с другими факторами риска, такими как возраст или генетическая предрасположенность. Для взрослых рекомендуется не потреблять более 5 г соли в день.
Сахар
Высокий уровень сахара в крови может привести к разрушению сетчатки и кровеносных сосудов в нем. Это может привести к развитию разных офтальмологических заболеваний. Взрослым следует потреблять до 50 г сахара в сутки.
Жирная еда
Частое употребление пищи с содержанием большого количества жира приводит к высокому уровню холестерина, проблемам с кровообращением и закупоркой сосудов.
Только полноценное сбалансированное питание обеспечит глаза необходимыми элементами и является профилактикой офтальмологических заболеваний.
Отметим, весной организму нужно уделить особое внимание после долгой зимы, он истощен, а значит, бороться с инфекциями будет сложнее. Сбалансированная диета имеет жизненно важное значение для поддержания вашей иммунной системы, есть некоторые продукты, которые обладают особыми свойствами, повышающими иммунитет.