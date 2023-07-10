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Низка вулиць в Одесі залишилась без води: коли відновлять постачання

10 липня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Низка вулиць в Одесі залишилась без води: коли відновлять постачання
Вода в крані на кухні. Фото: pixabay.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі вулиці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими  адресами:

  • Грушевського вул., 41-49 усі будинки;
  • Вiльямса вул., усі будинки;
  • Ільфа і Петрова вул., усі будинки;
  • Академіка Корольова вул., усі будинки;
  • Польський узвіз, усі будинки;
  • Пироговська вул., усі будинки;
  • Матросова пров., усі будинки; 
  • Канатна, усі будинки; 
  • Семінарська вул., усі будинки; 
  • Катаєва пров., усі будинки;
  • Орликова пров, усі будинки;
  • Штабний пров., усі будинки;
  • 3-й водопровідний пров., усі будинки;
  • Водопровідна вул., усі будинки;
  • 2-й водопровідний пров., усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

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