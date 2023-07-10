Ряд улиц в Одессе остался без воды: когда возобновят снабжение

Вода в кране на кухне. Фото: pixabay.

Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

Грушевского, 41-49 все дома;

Вильямса ул., все дома;

Ильфа и Петрова ул., все дома;

Академика Королева ул., все дома;

Польский спуск, все дома;

Пироговская ул., все дома;

Матросова пер., все дома;

Канатная, все дома;

Семинарская ул., все дома;

Катаева пер., все дома;

Орликова пер, все дома;

Штабный пер., все дома;

3-й водопроводный пер., все дома;

Водопроводная ул., все дома;

2-й водопроводный пер., все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.