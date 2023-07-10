Ряд улиц в Одессе остался без воды: когда возобновят снабжение
Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- Грушевского, 41-49 все дома;
- Вильямса ул., все дома;
- Ильфа и Петрова ул., все дома;
- Академика Королева ул., все дома;
- Польский спуск, все дома;
- Пироговская ул., все дома;
- Матросова пер., все дома;
- Канатная, все дома;
- Семинарская ул., все дома;
- Катаева пер., все дома;
- Орликова пер, все дома;
- Штабный пер., все дома;
- 3-й водопроводный пер., все дома;
- Водопроводная ул., все дома;
- 2-й водопроводный пер., все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.
Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.