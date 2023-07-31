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Низка вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес

31 липня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Низка вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 31 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  • Аркадіївський пров., 5А, 
  • Леваневського вул., 1, 2, 2/22, 2А, 4/17, 4/17 корп. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14/16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32/38, 32А, 33, 34, 36, 
  • Леваневського пров., 1а, 2, 2/3, 24, 
  • Леваневського тупик, 2, 2/1, 2/10, 2/16, 2/23, 2/6, 2б, 5, 5А 

Де не буде світла до 17:00

  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А, 
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик 12, 14, 22, 24, 28, 34А
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик,  
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А, 
  • Кравцова пров. 2А, 
  • Наливна вул., 1, 4, 4А, 
  • Отамана Головатого вул., 
  • Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83, 
  • Павла Кравцова пров., 2, 2Б, 
  • Петренко вул., 21, 
  • Чорноморського козацтва вул., 
  • Академіка Панкратової вул., 1-31 а, 10-14, 
  • Володимира Хавкіна вул., 1-31, 
  • Кругова вул., 10Б-58,13-55, 
  • Свободи просп., 32, 36.

Де не буде світла до 18:00

  • Геологічна вул., 9, 9А, 23А, 
  • Степова вул., Хутірська вул., 1-71, 
  • планове відключення з 09.00-18.00
  • Італійський бульвар вул., 1, 
  • Курортний пров., 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 
  • Маріїнська вул., 3, 
  • Французький бульвар вул., 60.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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