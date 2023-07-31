Низка вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес
31 липня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 16:00
- Аркадіївський пров., 5А,
- Леваневського вул., 1, 2, 2/22, 2А, 4/17, 4/17 корп. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14/16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32/38, 32А, 33, 34, 36,
- Леваневського пров., 1а, 2, 2/3, 24,
- Леваневського тупик, 2, 2/1, 2/10, 2/16, 2/23, 2/6, 2б, 5, 5А
Де не буде світла до 17:00
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик 12, 14, 22, 24, 28, 34А
- 3-я лінія 2-й Лиманчик,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А,
- Кравцова пров. 2А,
- Наливна вул., 1, 4, 4А,
- Отамана Головатого вул.,
- Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83,
- Павла Кравцова пров., 2, 2Б,
- Петренко вул., 21,
- Чорноморського козацтва вул.,
- Академіка Панкратової вул., 1-31 а, 10-14,
- Володимира Хавкіна вул., 1-31,
- Кругова вул., 10Б-58,13-55,
- Свободи просп., 32, 36.
Де не буде світла до 18:00
- Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
- Степова вул., Хутірська вул., 1-71,
- планове відключення з 09.00-18.00
- Італійський бульвар вул., 1,
- Курортний пров., 2/1, 2/2, 2/3, 2/5,
- Маріїнська вул., 3,
- Французький бульвар вул., 60.
Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.