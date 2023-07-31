Низка вулиць в Одесі залишиться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 16:00

Аркадіївський пров., 5А,

Леваневського вул., 1, 2, 2/22, 2А, 4/17, 4/17 корп. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14/16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32/38, 32А, 33, 34, 36,

Леваневського пров., 1а, 2, 2/3, 24,

Леваневського тупик, 2, 2/1, 2/10, 2/16, 2/23, 2/6, 2б, 5, 5А

Де не буде світла до 17:00

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,

2-а лінія 2-й Лиманчик 12, 14, 22, 24, 28, 34А

3-я лінія 2-й Лиманчик,

4-а лінія 2-й Лиманчик,

9-а лінія 2-й Лиманчик, 4А,

Кравцова пров. 2А,

Наливна вул., 1, 4, 4А,

Отамана Головатого вул.,

Отамана Чепіги вул., 33, 35, 83,

Павла Кравцова пров., 2, 2Б,

Петренко вул., 21,

Чорноморського козацтва вул.,

Академіка Панкратової вул., 1-31 а, 10-14,

Володимира Хавкіна вул., 1-31,

Кругова вул., 10Б-58,13-55,

Свободи просп., 32, 36.

Де не буде світла до 18:00

Геологічна вул., 9, 9А, 23А,

Степова вул., Хутірська вул., 1-71,

планове відключення з 09.00-18.00

Італійський бульвар вул., 1,

Курортний пров., 2/1, 2/2, 2/3, 2/5,

Маріїнська вул., 3,

Французький бульвар вул., 60.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.