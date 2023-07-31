Ряд улиц в Одессе останется без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

пров. Аркадьевский 5 А,

ул. Леваневского, 1, 2, 2/22, 2А, 4/17, 4/17 корп. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 14/16, 15, 15А, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28 29, 30, 31, 32, 32/38, 32А, 33, 34, 36,

пров. Леваневского, 1а, 2, 2/3, 24,

тупик Леваневского, 2, 2/1, 2/10, 2/16, 2/23, 2/6, 2б, 5, 5А

Где не будет света до 17:00

1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15А,

2-я линия 2-й Лиманчик 12, 14, 22, 24, 28, 34А

3-я линия 2-й Лиманчик,

4-я линия 2-й Лиманчик,

9-я линия 2-й Лиманчик, 4А,

пер. Кравцова, 2 А,

ул. Наливная, 1, 4, 4 А,

ул. Атамана Головатого,

ул. Атамана Чепиги, 33, 35, 83,

пров. Павла Кравцова, 2, 2Б,

ул. Петренко, 21,

ул. Черноморского казачества,

ул. Академика Панкратовой, 1-31 а, 10-14,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Круговая, 10Б-58, 13-55,

просп. Свободы, 32, 36.

Где не будет света до 18:00

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Степная,

ул. Хуторская, 1-71,

Итальянский бульвар, 1,

пров. Курортный, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5,

ул. Мариинская, 3,

Французский бульвар, 60

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.