Нова дата й час: в одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу
На сьогодні усі заплановані записи до одеських ЦНАПів, що збіглися із довготривалою повітряною тривогою, будуть перенесені на інший час з урахуванням усіх необхідних безпекових заходів. Жителі міста можуть бути спокійні, адже їх записи будуть збережені, а нову дату та час прийому їм повідомлять за телефоном.
Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
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Усі ЦНАПи працюють з понеділка по суботу. Часи прийому для звернення громадян — з 11:00 до 15:00.
Які послуги можна отримати у ЦНАПі
- одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;
- отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.
Як записатися на прийом
- Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";
- оберіть тип суб’єкта звернення;
- оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;
- вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;
- введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;
- оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);
- введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".
Нагадаємо, Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців. Е-черга "4.5.0" ЦНАП створена для зручності воїнів. Всі інші користувачі будуть продовжувати використовувати вже звичне посилання для отримання адміністративних послуг.