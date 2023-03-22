Нова дата й час: в одеських ЦНАПах перенесли записи через повітряну тривогу

Записатися на прийом можна до 14:00

На сьогодні усі заплановані записи до одеських ЦНАПів, що збіглися із довготривалою повітряною тривогою, будуть перенесені на інший час з урахуванням усіх необхідних безпекових заходів. Жителі міста можуть бути спокійні, адже їх записи будуть збережені, а нову дату та час прийому їм повідомлять за телефоном.

Про це повідомили у Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Усі ЦНАПи працюють з понеділка по суботу. Часи прийому для звернення громадян — з 11:00 до 15:00.

Які послуги можна отримати у ЦНАПі

одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон;

отримання id-картки одночасно з довідкою про реєстрацію місця проживання;

видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Також зазначимо, що в Одеській області вирішили розширити мережу ЦНАПів і відкрили нових п'ять відділів. Центри надаватимуть понад 160 видів адміністративних послуг.

Як записатися на прийом

Перейдіть за посиланням та оберіть "зареєструватися в черзі";

оберіть тип суб’єкта звернення;

оберіть послугу та вкажіть кількість осіб, які потребують надання послуги;

вкажіть місце отримання послуги із п’яти можливих варіантів;

введіть номер телефону та отримайте SMS-код для підтвердження;

оберіть вільну дату та час прийому (вільні дати та години прийому позначені чорним жирним шрифтом);

введіть дані у форму реєстрації (прізвище, ім’я, по батькові, номер картки платника податків, номер телефону) та натисніть "зареєструватися".

Нагадаємо, Миколаївський ЦНАП запровадив окрему електронну чергу для військовослужбовців. Е-черга "4.5.0" ЦНАП створена для зручності воїнів. Всі інші користувачі будуть продовжувати використовувати вже звичне посилання для отримання адміністративних послуг.