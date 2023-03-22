Новая дата и время: в одесских ЦНАПах перенесли записи из-за воздушной тревоги
На сегодня все запланированные записи в одесские ЦНАПы, совпавшие с долговременной воздушной тревогой, будут перенесены на другое время с учетом всех необходимых мер безопасности. Жители города могут быть спокойны, ведь их записи будут сохранены, а новую дату и время приема им сообщат по телефону.
Об этом сообщили в Департаменте предоставления административных услуг Одесского городского совета.
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Все ЦНАПы работают с понедельника по субботу. Время приема для обращения граждан — с 11:00 до 15:00.
Какие услуги можно получить в ЦНАПе
- одновременное оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу;
- получение id-карты одновременно со справкой о регистрации места жительства;
- выдача справки о взятии на учет внутриперемещенного лица.
Также отметим, что в Одесской области решили расширить сеть ЦНАПов и открыли пять новых отделов. Центры будут предоставлять более 160 видов административных услуг.
Как записаться на прием
- Выделите ссылку и выберите "зарегистрироваться в очереди";
- выберите тип субъекта обращения;
- выберите услугу и укажите количество лиц, нуждающихся в предоставлении услуги;
- укажите место получения услуги по пяти возможным вариантам;
- введите номер телефона и получите SMS для подтверждения;
- выберите свободную дату и время приема (свободные даты и часы приема обозначены черным жирным шрифтом);
- введите данные в форму регистрации (фамилия, имя, отчество, номер карты налогоплательщика, номер телефона) и нажмите "зарегистрироваться".
Напомним, Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих. Е-очередь "4.5.0" ЦНАП создана для удобства воинов. Все остальные пользователи будут продолжать использовать уже обычную ссылку для получения административных услуг.