Нова диференційована система повітряних тривог у Миколаєві — як буде працювати розповів Віталій Кім

Сирени повітряної тривоги. Фото ілюстративне: Дніпропетровська ОВА

На Миколаївщині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу, яка запрацює вже у серпні. Крім того, ситуація з обстрілами в регіоні ускладнилася — ЗС РФ почали активно застосовувати РСЗВ на цьому напрямку.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама

Читайте також:

Нова система оповіщення

З 1 серпня в Миколаївській області почне діяти диференційована система оповіщення населення про "Повітряну тривогу". Її особливість у тому, що сигнали зможуть надходити не тільки для всього регіону одночасно, але й окремо для міста Миколаєва, та для населенних пунктів області.

Нова система повітряної тривоги ще буде допрацьовуватися, через що можливі збої у її роботі.

"Це зроблено для того, щоб бізнес міг не закриватися під час тривог, які його не стосуються. Вдалося модернізувати систему, витратили небагато, але обладнання все ж таки старе і можуть бути збої. Ставтеся до цього спокійно, ще допрацьовуємо", — каже Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА додав, що ЗС РФ активізували обстріли регіону з РСЗВ та порадив місцевим мешканцям не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як над Миколаївщиною будуть збивати дрони за допомогою штучного інтелекту. А також про відновлення регіону після обстрілів з боку РФ.