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Нове озброєння української армії — Братчук розповів про перспективи ракет ATACAMS

25 квітня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нове озброєння української армії — Братчук розповів про перспективи ракет ATACAMS
Сергій Братчук розповів про переваги американських ракет для Сил оборони України. Фото: lockheedmartin
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Україна нещодавно використала ракети ATACAMS, які були передані від США. Таке озброєння надає українським бійцям значну перевагу на фронті: як на землі, так і у повітрі. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.  

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За словами Сергія Братчука, американські ракети ATACAMS мають допомогти Збройним Силам Україні зруйнувати ворожу логістику, нівелювати перевагу ворога в артилерії. Окрім цього, це озброєння може допомогти зменшити активність ворожої авіації. 

"Ми будемо бити по аеродромах в тому числі. Оце, на мій погляд, найважливіші цілі, які ми можемо перед собою ставити. "Джанкойський синдром" для ворога має відчуватися саме у ворожому тилу", — зазначив речник Української добровольчої армії Південь.

ATACAMS — у чому перевага

АТАСАМS — це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою. Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю. 

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо. Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Інші події з фронту 

Раніше ми писали, що російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною. Таким чином росіяни намагаються захиститись від українських FPV-дронів.

Також ми повідомляли, що зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.

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Сергій Братчук
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