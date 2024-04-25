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Новое вооружение украинской армии — Братчук рассказал о перспективах ракет ATACAMS

25 апреля 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новое вооружение украинской армии — Братчук рассказал о перспективах ракет ATACAMS
Сергей Братчук рассказал о преимуществах американских ракет для Сил обороны Украины. Фото: lockheedmartin
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украина недавно использовала ракеты ATACAMS, переданные от США. Такое вооружение дает украинским бойцам значительное преимущество на фронте: как на земле, так и в воздухе.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

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По словам Сергея Братчука, американские ракеты ATACAMS должны помочь Вооруженным Силам Украины разрушить вражескую логистику, нивелировать преимущество врага в артиллерии. Кроме этого, это вооружение может помочь снизить активность вражеской авиации.

"Мы будем бить по аэродромам в том числе. Вот, на мой взгляд, важнейшие цели, которые мы можем перед собой ставить. "Джанкойский синдром" для врага должен ощущаться именно во враждебном тылу", — отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

ATACAMS — в чем преимущество

АТАСАМS — это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой. Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. В общем, есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и т.д. Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Другие события с фронта

Ранее мы писали, что русская оккупационная армия начала использовать на фронте так называемый "танк-черепаху", обшитый древесиной. Таким образом, россияне пытаются защититься от украинских FPV-дронов.

Также мы сообщали, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде" прежде чем нанести удар.

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