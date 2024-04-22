Одеситам стане спокійніше — Буданов розповів про збиття ворожого бомбардувальника

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Фото: росЗМІ

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України тиждень чекали у "засідці" перш ніж завдати удару.

Про це в інтерв'ю для ВВС Україна розповів керівник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Читайте також:

Кирило Буданов зазначив, що не хотів би розкривати усі деталі операції. Проте зазначив, що бомбардувальник Ту-22МЗ був уражений за допомогою приблизно тих самих методів, які використовувались під час ураження А-50.

"Я не хотів би, чесно кажучи, розкривати це все. Можу єдине сказати — літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як-то кажуть, прийом і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50", — розповів Кирило Буданов.



Уламки ураженого бомбардувальника. Фото: росЗМІ

Значення для Одещини

Варто відзначити, що це перше збиття літака дальньої авіації за часи повномасштабного вторгнення. Саме ракети Х-22, якими був озброєний літак, завдали Одесі найбільших втрат та руйнувань, адже цей тип ракет — швидкий та потужний, а також важкий для ураження засобами ППО.

"Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. І цілком зрозуміло, що Одесі буде трошки легше зараз, тому що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту", — додав Кирило Буданов.

Водночас він заявив, що росіяни можуть почати шукати нові шляхи атак на Одесу. Загроза ракетних обстрілів залишається, проте ймовірність використання саме Х-22 у напрямку Одеси наразі сумнівне.

"Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Ракети Х-22, я сподіваюся, одесити більше не побачать", — зазначив Буданов.

Ураження ворожої техніки

Нагадаємо, що вранці 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження

Ми повідомляли, що на початку квітня російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Проте катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки.

Також ми писали, що Служба безпеки разом з військовими та Силами оборони провела атаку на аеродром Морозовськ в Ростовській області РФ. Було знищено щонайменше шість літаків.