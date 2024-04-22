Одесситам станет спокойнее — Буданов рассказал о сбитии вражеского бомбардировщика

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото: росСМИ

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины неделю ждали в "засаде", прежде чем нанести удар.

Об этом в интервью для ВВС Украина рассказал руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов.

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Кирилл Буданов отметил, что не хотел бы раскрывать все детали сделки. Однако отметил, что бомбардировщик Ту-22МЗ был поражен при помощи примерно тех же методов, которые использовались при поражении А-50.

"Я не хотел бы, честно говоря, раскрывать это все. Могу единственное сказать — самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же, как говорится, прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50", — рассказал Кирилл Буданов.

Обломки пораженного бомбардировщика. Фото: росСМИ

Значение для Одесчины

Следует отметить, что это первое сбивание самолета дальней авиации за время полномасштабного вторжения. Именно ракеты Х-22, которыми был вооружен самолет, нанесли Одессе наибольшие потери и разрушения, ведь этот тип ракет — быстрый и мощный, а также тяжелый для поражения средствами ПВО.

"Это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне. И вполне понятно, что Одессе будет немного легче сейчас, потому что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушения по городу", — добавил Кирилл Буданов.

В то же время, он заявил, что россияне могут начать искать новые пути атак на Одессу. Угроза ракетных обстрелов остается, однако вероятность использования именно Х-22 в направлении Одессы пока сомнительна.

"Будут применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря. Ракеты Х-22, я надеюсь, одесситы больше не увидят", — заключил Буданов.

Поражение вражеской техники

Напомним, что утром 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило весомые повреждения.

Мы сообщали, что в начале апреля российский вертолет Ка-27 упал неподалеку от временно оккупированного Крыма. Однако катастрофа могла произойти не только из-за технических неполадок.

Также мы писали, что Служба безопасности вместе с военными и силами обороны провела атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. Были уничтожены по меньшей мере шесть самолетов.