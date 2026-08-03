Нові дрони знищують радіолокаційні станції РФ у Криму

Дрон Magura. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Новітні морські платформи Magura спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше застосували для ударів по наземних цілях у Криму. Наприкінці липня вони уразили два важливі радіолокаційні об’єкти російських окупантів. Йдеться про машину управління комплексу РЛС "Подльот" та радіолокаційний запитувач "Пароль-4". У ГУР заявили, що це розширює можливості морських платформ у боротьбі з російськими силами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління розвідки.

Удар по РЛС

Операцію провели спецпризначенці підрозділу "Group 13". Для атаки вони використали новітні морські платформи Magura, які стали носіями FPV-дронів. За даними ГУР, за допомогою цих платформ вдалося завдати ударів по наземних цілях російської армії на території тимчасово окупованого Криму.

Серед уражених об’єктів — машина управління зі складу комплексу радіолокаційних станцій "Подльот". Також було уражено систему розпізнавання "свій-чужий" — радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Нові можливості Magura

Командир "Group 13" із позивним "Тринадцятий" заявив, що використання Magura проти наземних цілей змінює можливості підрозділу.

"Відтепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину", — йдеться у заяві.

За його словами, українські операції мають показувати російським військовим, що окупаційним силам не буде безпечно ні в акваторії, ні в небі над Чорним морем, ні на кримській землі. Він також наголосив, що Крим є Україною.

Результати Group 13

У ГУР нагадали про попередні результати роботи підрозділу на морі. За час повномасштабної війни оператори Group 13 знищили дев’ять і пошкодили п’ять російських кораблів. Також спецпризначенці знищили три російські гелікоптери та пошкодили ще один. Крім того, вони знищили два винищувачі окупантів зі складу Чорноморського флоту РФ.

Нові удари із застосуванням Magura показали, що морські платформи можуть використовуватися не лише проти цілей на воді, а й для ураження наземних об’єктів.

Що відомо про уражені РЛС

"Подльот" — мобільна російська радіолокаційна станція 48Я6-К1. Її використовують для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, зокрема в умовах складних перешкод. РЛС також може передавати дані для цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300 і С-400. У листопаді 2024 року ГУР повідомляло про знищення такого комплексу в окупованому Криму та оцінювало його вартість приблизно у $5 млн.

"Пароль-4" — це не окрема РЛС, а система радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий". Вона допомагає визначати належність виявленого повітряного об’єкта за спеціальними кодованими сигналами. Систему можна встановлювати на різні типи радіолокаційних станцій, а її запитувачі бувають стаціонарними, пересувними або вбудованими в РЛС.

Як повыдомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що Росія застосовує модернізовані реактивні дрони "Герань-4 Сикер". Ці безпілотники вже використовують для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Тепер росіяни змінили конструкцію дрона та встановили на нього оптичну систему наведення. Це може зробити атаки точнішими навіть у разі втрати зв’язку з апаратом.