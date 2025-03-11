Графіки відключень світла — що чекає на одеситів

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE

В Одеському районі ще тривають аварійні роботи з відновлення наслідків атак РФ для енергосистеми. Проте в Одесі та області завтра, 12 березня, не будуть вводити обмеження подачі світла.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання енергії зростає

Споживання електроенергії значно зросло. Сьогодні його рівень був на 4,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина цього — більш хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових СЕС.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про добудову Хмельницької АЕС. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.