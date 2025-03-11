Графики отключений света — что ждет одесситов

Новые графики на завтра — когда одесситам дадут свет
В Одесском районе еще продолжаются аварийные работы по восстановлению последствий атак РФ для энергосистемы. Однако в Одессе и области завтра, 12 марта, не будут вводить ограничения подачи света.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление энергии растет
Потребление электроэнергии значительно возросло. Сегодня его уровень был на 4,1% выше, чем в то же время предыдущего дня. Причина этого — более облачная погода в нескольких регионах, что приводит к более низкой эффективности работы бытовых СЭС.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о достройке Хмельницкой АЭС. А также о ситуации со светом в Харькове.
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